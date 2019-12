Beautiful, anticipazioni puntata 19 dicembre: Reese vuole dare in adozione la figlia di Hope e Liam

Le anticipazioni di Beautiful sono pronte a raccontarci la trama dell’episodio di giovedì 19 dicembre 2019, che sarà trasmesso come di consueto alle 13.40 circa su Canale 5. Durante questo nuovo entusiasmante appuntamento con la soap americana vedremo Taylor trovare il dottor Reese con in braccio una misteriosa bambina. Il medico esprimerà poi alla madre di Steffy la volontà di dare in adozione la piccola.

Non è facile per Hope accettare il fatto che la sua amata Beath non è più insieme a lei e non potrà più stringerla a sé, come quando è nata. Brooke cerca di alleviare il dolore della figlia, aiutata dal marito Ridge e da Bill. Nonostante tutti si stringano attorno ad Hope, cercando di non farle mancare il loro affetto, nulla pare in grado di colmare il vuoto che la morte di Beath ha causato nella povera Hope. Intanto Reese rivela alla madre di Steffy di sentirsi in colpa per l’accaduto.

Anticipazioni Beautiful: Taylor pensa di far adottare la bambina da Steffy

Taylor si reca nello studio del dottor Reese Buckigham e lo trova in compagnia di una bambina. Stupita, la madre di Steffy chiede a Reese di chi sia la bambina e come mai sia in sua compagnia. Immediatamente fa il suo ingresso nella stanza, la complice di Reese, Florence, che dice a Taylor di essere la madre della piccola. Questa rivela inoltre alla Hayes di non poter prendersi cura della bambina e di aver deciso di darla in adozione.

Sapendo che Steffy desidera dare un fratellino alla piccola Kelly, subito nella mente di Taylor si prospetta l’idea di far adottare la bambina da sua figlia. Avendo intuito l’interesse della Hayes per la bambina, Reese cecherà di approfittarne per vendere a lei la figlia di Hope e Liam.

In questo modo, Reese spera di ottenere il denaro necessario per pagare i suoi debiti e liberarsi così una volta per tutte degli uomini che lo ricattano. Beath finirà dunque per essere adottata da Steffy? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni di Beautiful.