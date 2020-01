Beautiful, anticipazioni puntata 18 gennaio: Steffy e Taylor cadono nella trappola del dottor Reese

Le anticipazioni di Beautiful ritornano con il racconto della trama di una nuova entusiasmante puntata della soap americana, che andrà in onda sulla rete Mediaset di Canale 5, sabato 18 gennaio 2020, a partire dalle 13.45 e fino alle ore 14.10 circa. Nel corso di questo episodio vedremo Steffy e Taylor pianificare l’adozione della piccola Phoebe, ignara della trappola meschina che Reese ha teso loro.

Flo è riuscita ad ingannare Steffy e sua madre Taylor. All’oscuro che Phoebe è in realtà Beath, le due donne decidono di procedono spedite a completare le pratiche della adozione della bambina, felici in questo modo di poter dare finalmente una sorellina alla piccola Kelly. Steffy e Taylor si preparano dunque ad ospitare Phoebe in casa loro.

Anticipazioni Beautiful: un sicario si è messo a pedinare la figlia di Reese

Grazie all’aiuto decisivo di Florence, le trattative per l’adozione sono andate in porto e il dottor Reese riceverà una somma di 250 mila dollari, dopo di che la piccola Phoebe potrà essere finalmente accolta fra le braccia di Steffy. Intanto Liam ha accettato di fare da padre alla creatura, ignaro che si tratta in realtà della bambina avuta con Hope, che tutti credono morta durante il parto.

Liam resta molto sorpreso, quando vede che la piccola Phoebe è identica a Kelly. Nel frattempo, Taylor consegna una valigetta a Reese, contenente una parte dei 250 mila dollari pattuiti per l’adozione della bambina. Rimasto da solo, il medico contatta subito lo strozzino per consegnarli i soldi.

Quando il criminale viene a sapere che riceverà solo 50 mila dollari, un anticipo del denaro che il ginecologo gli deve, non la prende molto bene ed inizia pedinare Zoe. Florence è molto triste per la partenza di Reese, che evidentemente si è solo servito di lei. Cosa accadrà adesso? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere di Beautiful.