Beautiful, anticipazioni puntata 15 gennaio: Liam dà il suo consenso a Steffy per l’adozione di Phoebe

Le anticipazioni di Beautiful sono pronte a svelarci cosa succederà nella puntata di mercoledì 15 gennaio 2020, in onda su Canale 5 a partire dalle 13.30 circa. Nel corso di questo appuntamento vedremo Steffy recarsi insieme a Taylor all’appuntamento con Florence, per conoscere la piccola Phoebe. Intanto Reese lascerà che sia la Fulton a portare avanti il suo piano.

Quando Taylor e Steffy vedono la figlia di Florence, si innamorano immediatamente di lei. In particolare, Steffy è felicissima, perché pensa di aver trovato la bambina giusta, dato che è molto somigliante a sua figlia Kelly.

Anticipazioni Beautiful: Reese si sente in colpa

Mentre Flo continua a recitare la sua parte, dicendo che prima di tutto viene la felicità della sua bambina, Steffy invita la madre di Phoebe nella sua casa di Malibù per mostrarle dove crescerà la piccola. Ovviamente la Fulton coglie la palla al balzo ed accetta immediatamente l’offerta della figlia di Ridge. Quindi Steffy e Taylor vanno via, contente di aver fatto la scelta giusta.

Reese vede Flo dopo che Steffy e Taylor sono andate via ed ottiene da lei la conferma che il suo piano sta andando in porto. Nonostante continui a ripetersi che Hope è ancora giovane e potrà avere degli altri figli, il medico ha degli scrupoli, ma il bisogno di denaro finisce per prendere il sopravvento.

Steffy e Taylor sono molto felici per l’incontro con la piccola Phoebe ed entrambe hanno notato che la piccola somiglia a Kelly. Poi, Steffy chiama Liam per condividere con lui la sua esperienza ed avere la certezza che sta andando nella direzione giusta. Nonostante lo Spencer non nascondi la sua sorpresa, le risponde che per lui la felicità di Kelly viene prima di tutto. Steffy che non aspettava altro che l’approvazione di Liam è al settimo cielo: ormai la decisione è presa, Phoebe diventerà la sorella di sua figlia Kelly. Cosa succederà adesso? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Beautiful.