Beautiful, anticipazioni puntata 10 dicembre: Ridge e Brooke scoprono che la piccola Beath è morta

Le anticipazioni di Beautiful ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nell’episodio di martedì 10 dicembre 2019, che sarà trasmesso su Canale 5 al consueto orario delle 13.40. Nel corso di questo nuova puntata della soap americana vedremo Ridge e Brooke raggiungere Liam e Hope a Catilina e scoprire della morte della piccola Beth. Ma ora scopriamo meglio la trama.

Il dottor Reese ha comunicato a Liam e a Hope la terribile notizia che purtroppo la piccola Beath non ce l’ha fatta ed è morta dopo il parto. I due vengono sopraffatti dalla disperazione e dal pianto. Nonostante abbiano curato tutto nei minimi particolari e abbiano preso tutte le attenzioni del caso per assicurare a Hope un parto sicuro, la Logan e Liam sono costretti a dover ritornare a casa senza la loro bambina. Entrambi non si danno pace per quello che è successo e continuano ad arroventarsi su cosa sia potuto succedere.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Ridge devastati, il dottor Reese sotto accusa?

Finalmente anche Ridge e Brooke riescono a partire e una volta atterrati sull’isola di Catilina si precipitano alla clinica in cui è ricoverata Hope, impazienti di vedere la loro nipotina. Arrivati alla struttura, i due chiedono che gli venga mostrata la piccola Beath. Pure stavolta, toccherà al dottor Reese comunicare loro la terribile notizia: purtroppo, la bambina è morta immediatamente dopo essere venuta alla luce.

Ridge e Brooke sono devastati quando scoprono che la loro nipotina è morta e al pari di Liam e Hope pretendono da Reese spiegazioni immediate su quanto successo. Riuscirà il medico a convincerli di aver fatto tutto quello che è in suo potere per salvare la bambina?

