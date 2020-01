Beautiful, anticipazioni martedi 21 gennaio: Hope prende in braccio Beth

Anticipazioni sulle puntate di Beautiful che verranno trasmesse in Italia nei prossimi giorni. Nella puntata di martedì 21 gennaio assisteremo all’incontro tra Hope e Phoebe, la figlia adottiva di Steffy, la ragazza prenderà in braccio la piccola ed immediatamente sentirà una forte attrazione verso di lei senza sapere che quella che abbraccia in realtà è sua figlia. Tra le due si instaurerà subito un rapporto forte.

Nelle puntate recentemente andate in onda abbiamo assistito al dolore della giovane Logan ed al tentativo di affrontare la situazione cercando di superare la morte della sua bambina. Questa tragedia ha creato nel rapporto con il marito Liam una profonda crisi. Hope, quando prende in braccio la piccola Phoebe, sente immediatamente un’insperata attrazione e connessione con la bambina, la donna non riesce a capirne la motivazione.

Contemporaneamente Zoe inizia ad indagare sul papà, è insospettita dai movimenti insoliti che compie. Zoe non riesce a capire perché Flo, che abita a Los Angeles, al momento stia vivendo nell’appartamento con suo padre ed inizierà ad indagare per capire la verità. Steffy ha adottato la bambina di Flo e l’ha chiamata Phoebe. L’adozione è avvenuta grazie all’intervento di Reese ma l’unica a sapere del coinvolgimento del dottore è Taylor. Dal canto suo Brooke Logan, non appena scopre l’adozione, non è convinta della tempistica e della velocità con cui questa è avvenuta poiché è certa che per fare un’adozione le pratiche burocratiche necessearie (affinché questa sia legale e legittima) sono molto delicate e richiedono molto più tempo di quanto ne abbia impiegato Steffy.

Il dottor Reese, dopo aver saldato i suoi debiti con gli strozzini, organizza immediatamente la sua partenza, Zoe rimane scioccata e stranita da questa partenza. L’uomo si giustificherà dicendo che parte perchè ha pagato tutti i suoi debiti ma non confesserà alla figlia che i soldi derivano dall’adozione di Phoebe. L’uomo chiede a sua figlia di partire con lui, ma la ragazza rifiuta perché al momento è felice della sua vita, del suo rapporto con Xander e del suo lavoro alla forester creations.

Hope, quando tiene in braccio Phoebe, non sente più il dolore che prova per la morte di sua figlia e non riesce a spiegarsi il motivo. Quando lascia la casa di Steffy e torna a casa, sprofonda ancora di più nel suo dolore sentendosi anche in colpa per non essere riuscita a costruire una sua famiglia con Liam. Taylor approfitta di questa situazione cercando di convincere la figlia a riprendersi Liam, visto che ormai il matrimonio con Hope è alla deriva.

Zoe continua a non essere convinta che il padre le abbia detto la reale motivazione della partenza, va da Flo siccome sa che è una vecchia amica di suo padre per avere spiegazioni e la donna le dice semplicemente di essere arrivata lì per cercare una tranquillità dopo un periodo difficile della sua vita. Zoe non ci crede e decide di tenere sotto controllo la ragazza e capire che cosa nasconde insieme al padre. La ragazza arriva quindi a trovare all’interno dell’appartamento i fogli dell’adozione di Phoebe a quel punto per ragazza è tutto chiaro il padre sta nascondendo un segreto inquietante e decide di scoprire quale, ad un certo punto Reese ammette con la figlia ciò che ha fatto ma le chiede di non parlarne con nessuno.