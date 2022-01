Beautiful anticipazioni, martedì 18 gennaio: Liam tradisce Hope con Steffy

Nell’episodio di Beautiful che andrà in onda martedì 18 gennaio alle ore 13:40 Liam tradirà la moglie Hope per l’ennesima volta e lo farà con Steffy Forrester.

Il giovane Spencer si trova a casa della ex moglie Steffy e discute con lei sulla sulla sua convinzione che Thomas sia del tutto instabile ed ossessionato da Hope. Il ragazzo trova nella ex moglie una persona con una posizione nettamente opposta alla sua.

L’uomo geolocalizza il telefono della moglie e vede che è dal giovane Forrester, per questo decide di andare immediatamente a controllare la situazione ed esce dalla casa di Steffy. Giunto a casa del giovane stilista Liam vede Thomas baciare una figura femminile che chiaramente è sua moglie Hope.

L’uomo è sconvolto e furioso per quello che ha visto, inizialmente vuole entrare per chiedere spiegazioni ma siccome si sente troppo esasperato da quanto visto decide di andarsene e va a cercare conforto nella ex moglie. Quello che Liam non sa è che, si Thomas stava baciando una figura femminile che assomigliava ad Hope ma non era la ragazza bensì il suo manichino poiché il ragazzo stava trascorrendo una serata di passione con quella che per lui è Hope.

Il dottor Finn inizia a sospettare dell’instabilità del fratello di Steffy e per questo decide di porre delle domande ad Hope ed anche a Thomas. Il ragazzo si mostra molto nervoso anche se nega la cosa.

Finn, visto l’atteggiamento di Thomas, decide quindi di avvisare Hope di stare molto attenta. Hope è molto preoccupata perché non vede rientrare il marito ed inizia a chiamarlo senza ricevere alcuna risposta. L’uomo nel frattempo è a casa di Steffy.

I due ragazzi parlano e Steffy consiglia al ex marito di parlare con sua moglie ma ad un certo punto uomo dice di aver sbagliato a lasciarla perché lei lo ha davvero amato sempre. I due si ritrovano a letto a consumare una notte di passione, al termine della quale entrambi sono preoccupati per le rispettive relazioni a cui tengono e che con questo gesto possono aver rovinato per sempre.