Beautiful anticipazioni, Liam decide di tornare con Steffy. Bill manipola la situazione per far cambiare idea al figlio

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia Abbiamo assistito alla separazione tra Liam e Steffy in seguito ad una notte di passione che la ragazza ha trascorso con il suocero Bill. Dopo una serie di vicissitudini e grazie al sostegno di Hope, il ragazzo trova un po’ di serenità e dopo una visita ginecologica in cui hanno temuto che la loro figlia avesse dei gravi problemi di salute si rende conto che deve trovare la forza di perdonare la moglie per poter dare a sua figlia una famiglia serena ed unità come ritiene sia giusto che avvenga.

Liam informa Ridge che ha deciso di perdonare Steffy, e che presto tornerà da lei pur conscio del fatto che Hope soffrirà molto per questa decisione, ma afferma che è giusto che sia così, per il bene di sua figlia e che darà un’ultima possibilità a Steffy. Ridge e felicissimo della scelta del ragazzo.

La manipolazione di Bill

Bill Spencer si è reso conto che il figlio Liam stava iniziando a voler perdonare la moglie, soprattutto dopo che la ragazza ha firmato i fogli dell’annullamento del matrimonio. Bill sa che Steffy ha firmato tali documenti dietro suo ricatto ma non pensava che questo avrebbe riavvicinato i due.

A questo punto Bill decide di sfruttare il buon rapporto che lega i suoi due figli, Wyatt e Liam. Spencer decide di far credere al figlio Wyatt che lui ha ancora una relazione con Steffy, nella speranza che il ragazzo lo comunichi al fratello. Proprio mentre sta mettendo in atto il suo inganno riceve una telefonata di Steffy.

La genialità che ha l’uomo gli permette di sfruttare questa telefonata per raggiungere i suoi fini, Bill risponde alla telefonata in vivavoce dicendo: “Devi stare tranquilla manterrò il nostro segreto e lo faccio solo per te”. La ragazza a questo punto chiede all’uomo di poterlo incontrare.

Al termine della telefonata Wyatt rimprovera il padre per quello che sta nuovamente facendo il fratello. Ma l’uomo imperterrito dichiara che tra loro non sarà mai finita. Quando Wyatt lascia l’ufficio, Bill chiama il suo braccio destro e gli chiede di organizzare all’interno del suo ufficio un ambientazione romantica con delle macchie di rossetto sui cuscini per ingannare il figlio minore.

Il ragazzo spia l’incontro tra Bill e Steffy, li vede nel corridoio abbracciati e quando si allontanano entra nell’ufficio e si rende conto che è successo qualcosa di strano. Infuriato raggiunge il padre, l’uomo conferma la situazione ma insiste affinché lui non dica niente al fratello, Wyatt si rifiuta informando il padre che dirà tutta la verità a Liam. Bill a questo punto dice “va bene. Ma lascia perdere i particolari sarebbero troppo dolorosi per lui”.

Wyatt si dirige dal fratello proprio nel momento in cui sta lasciando la casa del bosco per trasferirsi di nuovo con Steffy e lo informa di tutto quello che sa, a questo punto Liam si rende conto che nel tuo matrimonio sarà sempre presente suo padre e decide di non tornare mai più con la moglie ma di concedersi una nuova vita con Hope. Questa decisione avviene proprio nel momento in cui Steffy riceve dei facchini con molti mazzi di fiori e dei biglietti, attraverso i quali la donna capisce che il marito sta tornando da lei. Ignara della manipolazione di Bill.