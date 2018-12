Beautiful, anticipazioni: Katie Logan sposa Thorne Forrester e Wyatt Spencer si innamora di Sally Spectra

Negli episodi che stanno andando in onda vediamo Katie Logan fidanzata con Wyatt e pronta a sposarlo. Mentre Thorne è ancora infatuato di Brooke Logan, negli episodio americani scopriamo Katie e Thorne che si sposano mentre Wyatt inizia una relazione con Sally Spectra.

Durante il rapporto tra Katie e Wyatt i due hanno lottato contro Billy e contro chiunque è contrario alla loro relazione. Ad un tratto mentre Katie e Wyatt giocano insieme al piccolo Will, figlio di Bill Spencer e della donna, avviene un fatto particolare. Il piccolo Will durante il gioco finge di telefonare al padre e nella telefonata sottolinea che Wyatt è solo suo fratello. La madre si accorge di questa cosa, fa portare via il bambino da Pam e comunica a Wyatt che la loro relazione è finita, che Bill Spencer aveva ragione e non si può fare accettare a Will che suo fratello diventi anche il suo patrigno. I due si salutano e si dicono addio in lacrime.

Thorne entra alla Forrester proprio mentre Katie e Wyatt e si stanno dicendo addio, la raggiunge e la rassicura dicendole che ha fatto la cosa giusta, dopodiché si ferma a chiacchierare con i piccolo Will. Prima di andare via Thorne chiede a Ketie di uscire per poter parlare, e le dice che lui è ancora innamorato di lei e che vorrebbe tanto poter uscire insieme a lei.

I due iniziano a frequentarsi sempre di più, Thorne dimostra a Katie che può essere padre perfetto per il figlio Will, e sostiene la donna nella battaglia per la custodia del figlio contro Bill. Il loro rapporto è talmente forte che i due si sposano.

Wyatt è Sally

Wyatt, lasciatosi da poco con Katie, incontra Sally che, ubriaca svela al ragazzo che Thomas l’ha lasciata per tornare con Caroline. Il giovane, resosi conto che la ragazza è ubriaca, la invita a trascorrere la notte a casa sua per potersi riprendere dalla sbronza.

Ma una volta in casa i due iniziano a baciarsi. Erick li sorprende e decide di dare un’altra possibilità a Sally assumendola alla Forrester.

Tra Sally e Wyatt vi è un’immediata intesa e i due si innamorano ed iniziano ad avere dei rapporti intimi. Sully e inizialmente titubante per la relazione poiché teme di soffrire nuovamente ma il giovane Wyatt si dimostra premuroso e la sostiene anche nel suo nuovo percorso alla forestale fino a che entrambi si dicono ti amo.