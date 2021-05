Beautiful anticipazioni italiane, Steffy confessa ad Hope l’inganno del bacio con Liam

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, che verranno trasmesse fra circa 15 giorni, Hope capirà di essere stata vittima dei sotterfugi di Thomas e che avevano ragione Liam e sua madre Brooke. Entrambi avevano capito le reali intenzioni dell’uomo ma nessuno voleva credergli. Hope, furiosa per aver permesso al ragazzo di decidere della sua vita, decide di trovare un modo per vendicarsi.

Thomas è intento a far credere a tutti di essere cambiato e di aver imparato dai propri errori, ma ben presto la sua natura verrà a galla davanti agli occhi di tutti. Hope, dopo aver parlato con Steffy, apre gli occhi e si rende conto che il bacio tra Liam e Steffy è stato indotto dallo stilista.

La rivelazione di Steffy, in preda ai sensi di colpa, fa capire ad Hope che il ragazzo è una persona malvagia e perfida come in passato ed inoltre è certa che ha intenzionalmente sfruttato le paure di Douglas per tentare di ricongiungersi con lei, proprio questa convinzione le fa decidere di vedicarsi.

Steffy, resasi conto di essere stata manipolata dal fratello, ha deciso di confessare a Liam ed Hope tutta la verità sul loro bacio. Steffy spiega ad entrambi che Thomas stava inseguendo Hope, diretta da Liam per accettare la proposta di matrimonio con annesse richieste. Il ragazzo ha informato la sorella che gli avrebbe fatto uno squillo quando la Logan li stava guardando affinchè Steffy baciasse Liam facendo ingelosire Hope.

Steffy cerca di far aprire gli occhi ad Hope, la ragazza inizialmente, fatica a credere che Thomas possa aver spinto Steffy a baciare Liam. In seguito Hope, prende coscienza del diabolico piano di Thomas e capisce che il ragazzo ha sfruttato anche le paure di suo figlio Douglas pur di ottenere quello che vuole. Hope decide di organizzare un contropiano e di smascherarlo una volte per tutte davanti a tutti. L’occasione giunge il giorno delle nozze tra Thomas e Zoe.