Beautiful anticipazioni italiane, Hope non vuole ridare Kelly a Steffy

Nelle prossime settimane di Beautiful inizia il calvario per Steffy Forrester. La ragazza dopo essere stata investita dal suo ex-suocero, mentre era in sella alla sua moto, deve affrontare un lungo e difficile periodo di convalescenza che avrà della gravi conseguenze tali da allontanarla da sua figlia Kelly.

La giovane Forrester dopo aver abusato di farmaci oppiacei si trova a dover affrontare una dipendenza da farmaci che la rende inadatta a prendersi cura di sua figlia. Steffy, suo malgrado, si trova costretta ad affidare la figlia Kelly a suo padre Liam mentre inizia un percorso di disintossicazione.

Liam ed Hope si trovano a gestire una famiglia composta da tre bambini (Beth, Douglad e Kelly) mentre Steffy deve riprendersi dall’incidente ed affrontare il forte dolore utilizzando farmaci molto forti, oppiacei. La quotidianità diventa affollata ma, questa situazione piace molto ad Hope tanto che, ad un certo punto suggerisce al marito di tenere la bambina per più tempo rispetto agli accordi presi con Steffy.

Liam, sentita la proposta di sua moglie, inizialmente rimane perplesso ma Hope decide di incalzare la dose proponendo alla bambina di rimanere ancora un pò con lei ed il suo papà. La bambina accetta subito la proposta della matrigna, che si dirige da Steffy per comunicarle che non riavrà subito la bambina come da accordi precedenti, ma che dovrà attendere ancora un pò.

Steffy rimane delusa dalla decisione della figlia di non tornare subito da lei ed inizia a sentirsi rifiutata dalla sua stessa figlia. La ragazza prova una grande sensazione di fallimento, per affrontarla inizia a mischiare gli oppiacei con l’alcool per dimenticare l’accaduto. Questo miscuglio, nel giro di poche settimane, porta la ragazza a perdere il controllo inclinando ulteriormente il suo rapporto con Hope. Tra le due inizieranno dei nuovi scontri e ci sarà un ennesimo rifiuto di Hope a “riconsegnare” la bambina alla madre.

Hope è sempre più convinta dell’inaffidabiltà genitoriale di Sfetty anche se ha terminato la disintossicazione, prima di riportargli la bambina, affida Kelly a Brooke e va a controllare come sta Steffy per capire se è in grado di occuparsi della bambina. Questa iniziativa fa infuriare la Forrester che avrà una vera e propria crisi di nervi davanti alla Logan ed a Finn (il medico che la cura nel post incidente). Hope coglie la palla al balzo, ed approfittando dello stato di confusione della donna si rivolge al medico facendogli presente che non è in grado di occuparsi di una bambina.