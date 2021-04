Beautiful anticipazioni italiane, Hope e Liam si sposano

Nelle prossime puntate di Beautiful che vengono trasmesse in Italia assistiamo al matrimonio tra Hope e Liam. Negli ultimi periodi la coppia ha subito molte interferenze di Thomas Forrester ma riesce a superarle tutte ed a convolare a nozze, ma la loro cerimonia prevede che solo Douglas sia presente alla loro unione.

La fine dell’interferenza di Thomas inizia nel momento in cui Hope si rende conto che il giovane Forrester si sta sposando con Zoe Buckingham soltanto per scatenare una gelosia nella Logan. Hope resasi conto delle reali intenzioni di Thomas decide di mettere in atto un piano per smascherare il ragazzo e lo fa armandosi di tutto il coraggio che ha. Hope decide di presentarsi alle nozze di Thomas vestita in abito da sposa, l’abito che Thomas ha disegnato per “Hope For The Future”, questa visione manda in estrema confusione il ragazzo.

Thomas, quando vede Hope con l’abito da sposa, non esista a lasciare Zoe all’altare e si dirige dalla giovane Logan proponendole di costruire una nuova vita al suo fianco. Hope dichiara al giovane Forrester che ha indossato quell’abito da sposa solo per indurlo a tirare giù la sua maschera ed a fargli confessare la verità ossia che, non ha mai amato Zoe Buckingham.

Durante le nozze del figlio, Ridge si rende conto che suo figlio non ha mai smesso di macchinare contro Hope. Ridge è estremamente deluso e non crede più alla redenzione del figlio. Il piano di Hope ha effetto e smaschera le reali intenzioni del ragazzo. Questo apre la strada al nuovo matrimonio tra Hope e Liam. Liam è certo di aver risolto i loro problemi e decide di chiedere ad Hope di sposarlo e lo fa coinvolgendo Douglas nella proposta. Il bambino diventa l’unico invitato alla nuova unione della coppia.

Il matrimonio

Hope e Liam decidono di sposarsi in forma privata sensa nessuna sfarzosa cerimonia. I due giovani si dichiareranno eterno amore senza la presenza di un vero e proprio ufficiante. La coppia condividerà il loro momento di estrema gioia escusivamente con Douglas e Beth, proprio con questa cerimonia Liam accoglie ufficialmente Douglas come membro della sua famiglia al pari di un figlio.