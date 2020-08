Beautiful anticipazioni Italiane, a settembre Ridge non denuncia Zoe, Xander a patto che proteggano Thomas

Beautiful dopo il rientro dalla pausa estiva, nel mese di settembre i fans italiani potranno vedere la scoperta dello scambio di culle e la conseguenza che questo avrà sulle persone coinvolte. Una volta appreso dello scambio di culle, l’uomo indagherà per capire il ruolo di tutte le persone coinvolte e prenderà dei seri provvedimenti nei confronti di Zoe Buckingam e di Xander Avant.

Lo stilista insieme a sua moglie Brooke apprende come è avvenuto lo scambio di culle e come si è evoluta la storia. Dopo aver sentito i ragazzi, l’uomo decide di non denunciare Zoe e Xander ma di licenziarli dalla Forrester. Mentre alla Forrester avviene questo, il dottore Reese viene fermato dalla polizia ed arrestato dopo essere fuggito a Londra.

Il racconto dei ragazzi

Zoe racconta a Ridge e Brooke di aver scoperto dello scambio di culle quando tutto si era già concluso ed in quel momento ha scoperto che suo padre ha venduto la bambina a Steffy dietro la richiesta di una grande somma di denaro necessaria per poter ripagare alcuni suoi debiti di gioco. La ragazza racconta di non aver denunciato suo padre perché si sente in debito verso l’uomo che si è sempre preso cura di lei, Xander interviene in difesa della sua ragazza giustificandone il comportamento.

Il cugino di maya svela ai Forrester i suoi innumerevoli tentativi di svelare la verità su Beth e spiega che tutte le volte è stato fermato da Thomas. Questa rivelazione sconvolge lo stilista che inizia a sentirsi pesantemente in colpa per non aver mai dato retta a Brooke e per aver lasciato che il loro rapporto si rovinasse proprio per la sua presa di posizione nei confronti di Thomas. Sua moglie l’aveva avvertito innumerevoli volte sulla pericolosità e malvagità di suo figlio.

Xander racconta molti dettagli di tutta la vicenda, racconta anche di aver ricevuto pesanti minacce quando Liam ed Hope stavano filmando l’annullamento del loro matrimonio. Il giovane Avant dichiara a Brooke e Ridge, che secondo lui Thomas ha ucciso Emma Barber perché la ragazza stava andando a raccontare tutto ad Hope. Quest’ultima rivelazione sconvolge lo stilista che tenterà di difendere il figlio da queste tremende accuse anche se in cuore suo teme che possono essere fondate. Proprio per il ruolo avuto dal giovane Forrester e nel disperato tentativo di tutelarlo, Brooke e Ridge decidono di non denunciare i 2 ragazzi ma di obbligarli a lasciare per sempre la casa di moda.