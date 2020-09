Beautiful, anticipazioni giovedì 17 settembre: Hope rifiuta Thomas e passa la notte con Liam

Thomas era certo che una volta sposato avrebbe potuto avere Hope tutta per sé, nell’episodio di giovedì 17 settembre 2020, Thomas tenta di andare a letto con sua moglie ma lei non vuole saperne. La ragazza rifiuta il marito, una volta rimasta sola trova conforto nella persona che più ama al mondo, il suo ex marito Liam. Il giovane Spencer tenterà un ennesima mossa per allontanare Hope da questo matrimonio.

Il giovane Forrester ha organizzato il post matrimonio nei minimi dettagli, sperando di potere trascorre la prima notte di nozze facendo l’amore con sua moglie, ma le cose non vanno come lui desiderava. La giovane Logan rifiuta e dice al marito di non sentirsi pronta e che i patti erano chiari dall’inizio, lei non lo ama.

Le parole di Hope feriscono rampollo Forrester che a stento trattiene la rabbia nei suoi confronti. Il ragazzo non ha nessuna intenzione di accettare una moglie solo sulla carta, è certo di poter trovare un modo per convincere la ragazza ad andare a letto con lui. La giovane Hope dall’altro lato si sente in trappola e, nonostante sia felice di essere diventata mamma di Douglas, sa per certo che non amerà mai thomas e che questa potrebbe diventare la sua gabbia dorata.

La giovane Logan dopo aver rifiutato il marito resta da sola in camera e trascorre la notte da sola ma al telefono con Liam. Liam è molto attaccato alla sua ex compagna e sente di doverle stare vicino perchè la ama e per aiutarla a superare il dolore che prova per la perdita della loro bambina.

Il giovane Spencer coglie l’occasione al balzo, anche se distanti ed in collegamento soltanto telefonicamente, decide di dichiarare apertamente il suo amore alla ragazza e lo fa dicendogli tutto ciò che sente nel suo cuore. D’altro canto anche Hope è ancora innamorata di Liam, la sua voce tremolante la tradisce permettendo al ragazzo di capire quello che la donna prova ancora per lui.

Dalla puntata successiva, il 18 settembre 2020, inizieranno le indagini di Liam per scoprire il segreto di Thomas e Flo e cosa lo ha spinto a minacciare e cacciare Flo dalle nozze. Presto tutta la verità verrà a galla, mancano poche puntate.