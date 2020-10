Beautiful anticipazioni episodio del 26 ottobre, Thomas aggredisce Hope nella casa di Steffy

Come già noto a tutti gli appassionati della serie ormai la verità su Beth è venuta a galla ed anche il coinvolgimento e le colpe del giovane stilista Thomas Forrester. Il ragazzo è colpevole di aver nascosto alla moglie che sua figlia era viva e di aver obbligato tutti quelli che lo sapevano a mantenere il segreto.

Lo stilista, dopo avere incontrato suo figlio attraverso uno stratagemma, ed averlo aggredito verbalmente e quasi fisicamente, riesce a farsi dire dal bambino dove trovare sua moglie. L’uomo è convinto che nessuno li potrà mai separare se non la morte.

Thomas, saputo dal figlio che Hope si trova casa di sua sorella Steffy per prendere delle cose di Beth insieme a sua madre Brooke, lascia il bambino con la baby-sitter che lo aveva portato da lui e corre immediatamente a casa di sua sorella per incontrare e parlare con Hope perché anche se la ragazza ha chiesto l’annullamento del matrimonio lui si oppone con tutte le forze.

Quando Thomas raggiunge la casa sulla scogliera irrompe come una furia nell’abitazione gridando: “noi due siamo destinati a stare insieme per sempre”. Lo stilista afferra Hope per un braccio, la ragazza si divincola con tutte le sue forze e riesce a fuggire fuori di casa, ma Thomas la raggiunge e le sta di nuovo addosso.

Brooke, che ha accompagnato la figlia a prendere le cose di Beth visto che Liam era impegnato con il lavoro, vede la scena da lontano ed inizia a correre con tutto il fiato che ha in corpo per raggiungere e salvare sua figlia. La donna è certa che il ragazzo sta per uccidere sua figlia. Brooke riesce a raggiungere sua figlia e Thomas in tempo.

Tra Brooke e Thomas inizia un violento scontro proprio in cima alla scogliera. In seguito a questa colluttazione Thomas perde l’equilibrio e precipita giù dalla scogliera finendo sulla spiaggia sotto lo sguardo sconvolto delle due donne.