Beautiful, anticipazioni: dopo essere stato smascherato Thomas vuole annientare Brooke

Il segreto di Beth è stato scoperto, Steffy deve accettare di aver perso Phoebe e Liam. Il giovane rampollo Forrester ha ben chiaro che Hope e Brooke sono furiose e che vogliono rovinarlo. Hope e Brooke sono convinte che il piccolo Douglas non è al sicuro con il suo papà Thomas perché l’uomo è folle e pronto a distruggere tutte le persone che odia e che ostacolano i suoi piani. Le Logan cercano di ottenere l’affidamento del bambino, l’alleanza tra Hope e Brooke viene considerata da Thomas molto pericolosa e questo spinge il ragazzo a cercare l’alleanza di due donne per raggiungere i suoi obbiettivi.

Thomas Forrest capisce che per tenere suo figlio con se deve distruggere Brooke e decide di farlo con l’appoggio di Zoe e Shauna poiché entrambe odiano la donna se pur per motivi diversi. L’accordo tra i tre prevede che le due donne in cambio della loro alleanza riceveranno da Thomas un aiuto professionale e personale. Shauna vuole fare breccia nel cuore di Ridge poiché è ossessionata dall’uomo, mentre Zeo vuole rientrare alla Forrester con tutta se stessa e non accetta di essere stata cacciata da Ridge e Brooke per aver coperto Flo e Reese sulla questione Beth.

Brooke è in pericolo

Il folle Thomas ha deciso che deve cancellare Brooke dalla vita di suo padre Ridge perché la donna è colpevole di non aver mai appoggiato la sua relazione con Hope. Quando il ragazzo si rende conto che la donna vuole portargli via anche il figlio Douglas nel ragazzo nasce una maggiore sete di vendetta.

Una volta concluso l’accordo tra i tre per Brooke inizieranno i guai. Thomas, di nascosto, fa bere alcolici a Brooke per farla finire nuovamente nel tunnel dell’alcolismo e Shauna invece sfrutta il fatto che Ridge è ubriaco per sposarlo e fargli credere di avere consumato il matrimonio ed ovviamente fa scoprire tutto alla consorte.