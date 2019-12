Beautiful, anticipazioni domenica 16: l’ultimo saluto a Beth e la crisi depressiva di Hope

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda abbiamo assistito alla nascita ed alla morte di Beth, la figlia di Liam e Hope. La piccola è morta poco dopo il parto per alcune complicazioni. Dopo aver faticato ad accettare l’idea di abbandonare la clinica e l’isola di Catalina la coppia, torna a Los Angeles per affrontare l’ultimo addio alla piccola.

I giovani devono affrontare la cerimonia funebre della figlia circondati dall’affetto della famiglia; Erick Forrester ha deciso di aprire le porte di casa sua per la veglia funebre. Alla cerimonia sono presenti la famiglia Forrester, Logan e Spencer che tentano di dare forza ai giovani per affrontare il lutto. Hope non riesce a darsi pace per la morte di Elizabeth avvenuta ancor prima che lei o il padre potessero prenderla in braccio, il tutto viene gravato dall’esperienza di un precedente aborto e di una gravidanza travagliata.

Brooke e Bill, sono distrutti per morte della loro nipote ma cercano di essere forti per aiutare Hope. Le zie Katie e Donna sono consapevoli del grande dolore che deve affrontare Brooke, cercano di lasciarle il suo spazio affinchè trovi la forza di reagire, decidono di concentrarsi su Hope e fare le veci della madre per aiutarla ad affrontare il dolore. Katie consegna ad Hope un disegno fatto da Will per la sua ciginetta volata in cielo mentre Donna la tiene stretta a sè.

In questo terribile momento i vecchi rancori tra i Logan e le Hayse vengono messi da parte, infatti sia Taylor che Steffy sono presenti alla veglia funebre. Taylor cerca di stare vicino alla sua eterna rivale Brooke per aiutarla a metabolizzare il lutto. La dottoressa ha consolato anche il Dottor Reese dicendogli che ha provato a fare di tutto per salvare la piccola senza riuscirci e che per questo non deve sentirsi incolpa, ma l’uomo è affranto dal rimorso per ciò che ha fatto.

Steffy si sente in colpa per la fortuna avuta con Kelly e non sa come affrontare e cosa dire a Liam ed Hope. La ragazza va dalla sorellastra e le esprime tutto il suo dispiacere per poi chiederle scusa. La ragazza sente di doversi scusare con Hope perchè se non avesse chiamato Liam per un influenza di Kelly, Liam avrebbe potuto starle accanto in un momento così drammatico. Hope non prova rancore verso Steffy e per dimostrarglielo la stringe in un tenero abbraccio. La cerimonia si conclude con le addolorate parole della madre che, nonostante sia convinta che la figlia sia viva, dice “Liam ed io ti amiamo così tanto, bambina. Ti ameremo per sempre”.