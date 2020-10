Beautiful anticipazioni di venerdì 2 ottobre, Liam e Thomas hanno un pesante scontro fisico

Negli episodi di Beautiful trasmessi questa settimana abbiamo assistito alla scoperta da parte di Liam che Beth è viva e che tutti la conoscono come Phoebe. Il ragazzo aveva già dei sospetti su Flo e Thomas dal giorno delle nozze di Thomas ed Hope dopo che li aveva visti discutere ed aveva sentito il ragazzo minacciare la giovane donna.

Grazie al desiderio di Thomas di fare il viaggio di nozze con Hope, Liam trascorre un giorno con Douglas. Il bambino ha appena scoperto, origliando una telefonata del padre, che Beth è viva e che Beth e Phoebe sono la stessa persona. Il bambino, come gli ha insegnato la sua defunta madre, ha deciso di raccontare tutta la verità.

Douglas racconta quello che ha scoperto ad Hope e Liam, ma Hope non crede al bambino e parte per il viaggio di nozze con il marito. Liam è sempre più sospettoso e riceve la telefonata del dottore che ha firmato il certificato di nascita. Il medico dichiara di non aver mai fatto partorire Florence e di non essere neanche stata al lavoro in quei giorni perchè era fuori dal Paese. Douglas insiste con Liam sul fatto che Beth è Phoebe, a questo punto per il ragazzo è tutto chiaro e si convince che il bambino ha ragione per questo ne parla con Steffy che è del tutto incredula. Liam corre da Wyatt e Flo per farsi raccontare tutta la verità ed è proprio qui che la ragazza racconta tutto quello che è accaduto.

Proprio mentre Wyatt, Liam e Flo discutono su quanto accaduto a Beth, la giovane Fulton riceve una telefonata di Thomas in cui la ricatta dicendole che se racconta a Liam la verità sa già quello che le accadrebbe. Tutti ascoltano questa telefonata e capiscono che i due si trovano alla Forrester creations. Liam corre disperato per raggiungere Hope e raccontarle tutta la verità.

Giunto alla Forrester il giovane Spencer racconta tutto ad Hope che inizialmente è incredula ma a poco a poco capisce che quello che sta dicendo è vero. Thomas arriva alla porta dell’ufficio, dove i due si sono chiusi per parlare, cerca in tutti i modi di farsi aprire ma non riuscendo sfonda la porta.

Thomas cerca in tutti i modi di convincere Hope a non ascoltare l’ex marito ma ormai è tutto chiaro quello che è successo ed inoltre Flo ha confessato tutto. Tra Liam e Thomas inizia un pesante scontro fisico, nessuno dei due ha intenzione di arrendersi, entrambi hanno un motivo per continuare a lottare ma Hope ormai ha perso ogni fiducia in Thomas e soprattutto è contenta e non vede l’ora di poter riprendersi la sua vita così come avrebbe dovuto sempre essere. Thomas si rende conto che non ha più alcun modo per rimediare a quello che Hope ha scoperto.

Contemporaneamente Flo e Wyatt discutono, la ragazza cerca di spiegare perché ha aiutato il dottor Reese, sostenendo che inizialmente non sapeva quello che stava facendo e che dopo le minacce di Thomas non è più riuscita a parlare. Il ragazzo dichiara di avere davanti a sé una persona sconosciuta e si domanda che cosa le sia successo, sembra che il loro rapporto sia inevitabilmente ed irrimediabilmente compromesso.