Beautiful, anticipazioni di venerdì 12 luglio: scontro violento tra Ridge e Bill, i due arrivano alle mani

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda venerdì 12 luglio, troviamo Ridge e Bill ai ferri corti a causa dell’imminente matrimonio tra Katie e Thorne. Bill sta cercando in tutti i modi di dissuadere Katie e il sopraggiungere di Ridge non fa che aggravare ulteriormente la situazione.

Bill si reca a casa di Katie per cercare di farla ragionare e non commettere l’errore di sposare Thorne, il magnate pensa che questa decisione sia stata presa dalla Logan solo per portare via Will. A queste parole Katie dichiara che la sua attenzione principale è rivolta proprio a Wil e lo vuole proteggere e dargli una serenità affettiva.

Beautiful, l’arrivo di Ridge alza i toni della conversazione fino ad arrivare alle mani

La discussione continua, ma Katie è ferma sulle sue decisioni e Bill non sembra aver alcun influenza su di lei, che alla fine dichiara di voler sposare Thorne e tutto il resto sarà deciso da un giudice. All’improvviso sopraggiunge Ridge e la conversazione si fa ancora più tesa.

Lo stilista è giunto per far sapere a Katie che sarà il testimone di Thorne. I toni diventano violenti e Bill intima a Ridge di andarsene via perché i fatti non lo riguardano, lui la pensa in maniera diversa, visto che con questo matrimonio Katie e Will saranno parte della sua famiglia e Bill non deve fare altro che accettare questa nuova condizione. Inoltre fa notare che Bill non deve aggiungere altro, lui ha deciso di disinteressarsi di suo figlio quando ha perso la testa per Steffy e per i suoi affari.

Sembra, quindi che i due uomini non riescano a trovare un punto di incontro. Troppi rancori alle spalle e situazioni non risolte, nelle prossime puntate vedremo come e se riusciranno a risolvere le magagne che sembrano destinate a durare per sempre.