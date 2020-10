Beautiful anticipazioni del 22 e 23 ottobre, Thomas: "Nessuno ci potrà separare se non la morte"

Nella puntata in onda oggi il detective Sanchez è deciso a trovare le prove che incastrino il giovane Thomas Forrester per l’omicidio di Emma Barber. Il detective dopo aver sentito la confessione di Flo e la testimonianza di Zoe ed Xander si è convinto che il ragazzo sia colpevole dell’omicidio di Emma. La situazione per il ragazzo peggiora dopo che il detective scopre della sua scomparsa e che non risponde più al telefono a nessuno.

Hope è sicura, vuole il divorzio ed informa Thomas di aver già dato l’incarico per l’annullamento all’avvocato. Thomas è furioso, inizia ad urlare e completamente fuori controllo dichiara: “Nessuno mi potrà mai separare da mia moglie se non la morte”. Vinny, che è al fianco del ragazzo, si rende conto che il suo amico è nella più totale paranoia ed inizia ad essere spaventato per lui e per il suo comportamento; teme che possa fare qualcosa di insensato. Ed ora che Thomas ha saputo la decisione di Hope la situazione sta degenerando.

Il detective riaperte le indagini e, sentiti i dubbi di Brooke, è sempre più convinto che il ragazzo sia colpevole della morte di Emma ed il fatto che il giovane sia irreperibile anche per la sua famiglia peggiora la situazione. Brooke dichiara al marito ed anche al detective Sanchez che teme per la vita di sua figlia, preoccupata da una possibile vendetta del ragazzo che è mentalmente instabile.

Ridge continua a difendere suo figlio davanti al detective ed anche con Brooke. L’uomo non crede che suo figlio possa essere un assassino ed inoltre comincia a colpevolizzarsi per l’instabilità mentale di suo figlio che ritiene sia la conseguenza delle sue ripetute assenze nell’adolescenza del ragazzo.

Brooke cerca di rasserenare il marito ma questa situazione ha ormai reso il loro rapporto instabile poiché entrambi sono di opinione opposta. Il giovane Thomas nell’episodio di domani decide di trovare un modo per obbligare Hope a rimanere sua moglie per sempre.