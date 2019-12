Beautiful, anticipazioni del 20 dicembre: Hope e Sally si abbracciano e piangono insieme

Venerdì 20 dicembre 2019 alle 13,30 circa su Canale 5 – subito dopo il TG5 – sarà messa in onda una nuova puntata della soap opera di grande successo “Beautitful“, le cui anticipazioni ci rivelano sarà ricca di eventi inaspettati, come l’inaspettata quanto violenta reazione di Hope nei confronti di Sally.

La giovane Spectra, infatti, ha cercato di dimostrare la sua vicinanza a Hope facendo alla Logan un omaggio che a tanti sarebbe stato molto lieto, mentre la figlia di Brooke ha interpretato in maniera negativa il gesto di Sally, tanto non solo da non ringraziarla per il pensiero avuto, ma attaccarla duramente, mettendola in grande disagio e difficoltà.

Hope chiede scusa a Sally

Nel frattempo nei pensieri di Will si insinua un dubbio, che deve al più presto appurare. Bill e Katie durante la cena a casa della donna sono apparsi molto in sintonia, che ci sia un ritorno di fiamma tra i due? Questo è il dubbio che ha Will, quindi per scoprire come stanno veramente le cose chiederà a bruciapelo ai diretti interessati quale sia la verità sui loro sentimenti.

In presenza di Bill e Thorne, sarà chiesto a Katie se è ancora presa dal suo ex compagno, ma la reazione imbarazzata della donna, rivelerà che i sospetti di Will sono autentici. Katie infatti cercherà di evadere la risposta, allontanandosi con una scusa. Bill è orgoglioso di suo figlio, mentre Will si spreca in lusinghe nei confronti del padre.

Le anticipazioni di “Beautiful” della puntata di venerdì 20 dicembre svelano inoltre che tra Sally e la Logan la situazione precipiterà. La Spectra chiarirà con Wytt e Liam di non aver mai avuto l’intenzione di offendere Hope, cercando di sostituire Beth con un cagnolino, piuttosto ha solo cercato di portare alla Logan un po’ di conforto.

Hope prima zittisce in malo modo la stilista, poi la caccia via dalla stanza, quindi si lascia andare al pianto e alla disperazione più totale. Sally ammette con Wyatt di non aver fatto la mossa giusta, e sembra davvero sinceramente rammaricata per quanto accaduto. Liam cerca di far capire alla moglie di aver sbagliato con Sally, ma Hope chiede a Liam si non assumere le sue difese. I due poi scenderanno in salotto e Hope si scuserà con Sally per il comportamento avuto, quindi le due ragazze si abbracciano e piangono insieme.