Beautiful, anticipazioni dall’8 al 14 novembre: Bill contro Thomas

Anche questa settimana, protagonista assoluto delle trame di “Beautiful” è Thomas Forrester, il primo genito dello stilista Ridge. Il ragazzo, nell’ultimo periodo, ha nascosto ad Hope l’esistenza di sua figlia Beth e poi, accidentalmente, per salvare sua figlia, Brooke ha fatto cadere il giovane Forrester dalla scogliera. Questo fatto ha rovinato il rapporto tra Brooke e Ridge. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da domenica 8 a sabato 14 novembre, su Canale 5 alle 13:40.

Bill ha trovato delle prove che riguardano la notte dell’incidente, dove Emma ha perso la vita. Tali prove confermerebbero che il responsabile è proprio Thomas, quindi Bill decide di andare a trovarlo in ospedale. Mentre Bill sta per chiedere a Thomas quello che è successo quella notte, arriva Ridge che cerca di difendere suo figlio.

Le prove che ha trovato Bill rivelerebbero che Thomas è responsabile della morte di Emma; questa tesi viene supportata anche da Flo. Intanto Brooke decide di non chiedere scusa a Thomas, mentre quest’ultimo non vede l’ora di lasciare l’ospedale e di riprendere in mano la sua vita di prima.

Donna e Katie si chiedono cosa succederà al matrimonio tra Brooke e Ridge, visto quello che è accaduto a Thomas. Infatti, Ridge è convinto che la moglie sia responsabile della caduta di suo figlio dalla scogliera e dal quel giorno il loro rapporto è peggiorato di giorno in giorno, ormai i due sono ai ferri corti.

In ospedale, dopo la caduta di Thomas dalla scogliera, Ridge non l’ha mai lasciato da solo, anzi si è sempre preso cura di lui. Lo stilista, dopo aver saputo quello che è successo la notte in cui è morta Emma, decide di chiedere spiegazioni a Thomas. Il ragazzo rivela di non averla uccisa ma allo stesso tempo di non essersi preoccupato di prestarle soccorso.

Visto quello che è accaduto la notte, che Emma ha perso la vita in un incidente e per evitare di dover raccontare quello che è accaduto, Thomas ha deciso di cancellare la cronologia dei suoi spostamenti sul GPS. E proprio tramite questi spostamenti che Bill sta cercando di inchiodare Thomas una volta per tutte.

Brooke, dopo aver saputo quello che Thomas ha fatto a sua figlia Hope, decide di aiutare Bill nella ricerca di prove contro il giovane Forrester. La Logan decide di dare a Bill il permesso di accedere al garage, alla ricerca di prove, mentre Steffy decide di far visita a Thomas ricoverato ancora in ospedale.