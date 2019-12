Beautiful, anticipazioni dall’8 al 14 dicembre: Hope e Liam scoprono la morte di Beth e un complotto

Le puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dall’8 al 14 dicembre saranno incentrate sulla scoperta della morte di Beth e sulla reazione della coppia e dei famigliari. Brooke, Bill e Ridge vorrebbero correre a Catalina per stare vicini ad Hope e Liam durante la nascita di Beth ma, una terribile tempesta impedisce loro di partire. Brooke Logan è angosciata perchè sa che il suo posto è accanto alla figlia.

Il dottor Reese comunica alla coppia una notizia sconvolgente, la piccola Beth è morta. I due ragazzi iniziano a piangere disperati perchè avevano preso tutte le precauzioni possibili per potr affrontare un parto sereno ed affrontare una gravidanza tranquilla. Non capiscono come sia possibile che, dopo una gravidanza perfetta si trovino a dover affrontare un così terribile lutto e non vogliono dover continuare a vivere senza la loro tanto desiderata bambina e non capiscono cosa sia successo.

Nel frattempo Brooke e Ridge riescono a raggiungere l’isola e si recano immediatamente alla clinica dove la ragazza stava partorendo, giunti sul posto chiedono immediatamente di poter incontrare la loro nipotina, ma il dottor Reese comunica loro che la piccola è morta poco dopo il parto.

Brooke e Ridge sconvolti e distrutti nel vedere la sofferenza dei ragazzi pretendono dai medici delle spiegazioni plausibili sull’accaduto. Il medico cerca di calmare gli animi spiegando loro che sono soppraggiunte delle complicazioni post-parto del tutto impreviste.

Mentre la famiglia si stringe intorno ai ragazzi, il dottor Reese inizia ad affrontare i sensi di colpa per quello che ha fatto ad Hope. Il dottore è minacciato per debiti di gioco, ma le ultime minacce sono state rivolte alla figlia Zoe, questo ha spinto il medico a prendere la bambina, fingerne la morte per poi venderla in adozione. Dopo un ripensamento iniziale ritiene di aver fatto scelta giusta, l’unica per liberarsi dei suoi creditori e per salvare sua figlia Zoe.