Beautiful anticipazioni dall’11 al 16 luglio, Flo scopre la verità su Sally

Nelle puntate di Beautiful andate in onda fino al 10 luglio abbiamo assistito alla nascita in Flo di un sospetto sulla dotoressa di Sally. La ragazza sospetta che ci sia qualcosa di strano tra le due donne e vuole che Wyatt allontani la Spectra da casa sua perchè trova insopportabile che la ragazza lo ricatti emotivamente per provare a combattere la malattia.

Dall’altra parte scopriamo che Ridge, dopo l’ennesima bevuta con Shauna, si risveglia senza ricordare nulla di quello che ha fatto la notte precedente. Brooke gli chiede di mettere da parte tutto quello che hanno fatto fino a quel momento e di ricominciare da capo, forti del loro amore mettendo da parte sbagli ed incomprensioni.

Nell’episodio di domenica 11, Flo e Wyatt continuano a discurere sul fatto che non è giusto che Sally lo ricatti emotivamente, la ragazza ha infatti dichiarato allo Spencer che è disposta a combattere la malattia solo se lui le da una ragione per vivere tornando insieme a lei. Entrambi reputano sbagliato questo ricatto morale e credono che ormai il suo aggravamento sarà imminente e rapido e per questo credono sia megli trovare una sistemazione dove vi è del personale in grado di assisterla dal punto di vista medico. Bill decide di recarsi da Quinn e l’accusa di voler rovinare il suo rapporto con Katie e di voler distruggere il loro matrimonio.

Nell’episodio di lunedì 12, Quinn va da Katie con l’intento di ricordare alla donna che è solo grazie e lei che ha scoperto il tradimento di Bill e di sua sorella Brooke. Nel parlare entrambe concordano sul fatto che tutti si stanno comportando in modo molto gentile e premuroso nei confronti di Sally.

Nella puntata di martedì 13 luglio, Sally mentre si presta ad abbandonare la casa di Wyatt decide di confessare al ragazzo che è molto triste all’idea di lasciare quella casa ma, ammette che lui e Flo hanno dei validi motivi per chiederle di lasciare la casa. Mercoledì 14, invece, Katie e Quinn vengono a sapere da Wyatt che il ragazzo ha chiesto a Sally di lascire casa sua perchè vuole che trovi un luogo più consono alle sue condizioni di salute.

Giovedì 15 luglio, Flo scopre che Sally ha finto la malattia terminale per riconquistare Wyatt. Scoperta la verità la ragazza si reca immediatamente da Sally per rinfacciarle di essere una bugiarda e di aver manipolato tutti senza tenere conto del dolore che causava negli altri. Wyatt nel frattempo spiega a Katie che la decisione che ha preso non dipende da Flo ma dal ricatto morale della ragazza.

Venerdi 16 luglio, Sally trova davanti a se una Flo infuriata, inizialmente la ragazza prova a negare tutto e cerca di convincere la rivale che lei è davvero seriamente malata. La Spectra resasi conto che non può convincere Flo decide di ammetterre la recita e di dire che aveva l’obbiettivo di riconquistare Wyatt.