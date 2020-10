Beautiful, anticipazioni dall’1 al 7 novembre: tutti sono contro Thomas tranne Ridge

La settimana di Beautiful che inizia da domenica 1 novembre a sabato 7 novembre 2020 sarà completamente incentrata su Thomas e le conseguenze dei suoi gesti. Il ragazzo si trova in ospedale in seguito alla caduta dalla scogliera. Thomas si sveglia dal coma quando accanto al suo letto c’è Hope. La ragazza è al capezzale del giovane Forrester per rinfacciargli tutta la sofferenza che le ha creato.

Una volta che il giovane è uscito dal coma, il detective Sanchez si dirige immediatamente all’ospedale per interrogare il ragazzo in merito all’incidente sulla scogliera e per verificare se anche per il ragazzo si è trattato davvero di un incidente. Thomas, nell’episodio del 2 novembre, dichiara al detective che si è trattato di un incidente e scagiona Brooke da ogni responsabilità.

Durante gli episodi di questa settimana Ridge e Brooke continuano a litigare; Brooke giustifica la caduta del ragazzo come un incidente mentre Ridge ritiene che la donna lo abbia spinto intenzionalmente poiché non vuole che suo figlio stia accanto ad Hope e perchè è furiosa con lui per la questione di Beth ed inoltre l’accusa di non averlo mai visto di buon occhio e di non averci mai provato nonostante lui sia suo figlio.

Nell’episodio di giovedì 5 novembre Ridge si reca in carcere per incontrare Flo, qui promette alla ragazza: “farò di tutto affinché tu sconti tutta la tua pena in carcere pagando per la sofferenza infinita che hai provocato a tutta la mia famiglia“. Contemporaneamente Bill Spencer è sicuro di aver trovato le prove che incastrano Thomas per la morte di Emma e per questo va a trovarlo in ospedale per inchiodarlo alle sue responsabilità. Ridge difende suo figlio.

Brooke non ha nessuna intenzione di chiedere scusa a Thomas per l’incidente avvenuto a casa di Steffy. Il ragazzo è impaziente di uscire dall’ospedale per tornare alla sua vita normale. Nell’episodio di sabato, invece, Liam chiede a Brooke di trovare un modo per impedire a Thomas di ritornare a casa Logan poichè ritiene che qualora questo accadesse potrebbe rappresentare un ulteriore squilibrio e sofferenza per la sua famiglia.