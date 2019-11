Beautiful, anticipazioni dall’1 al 7 dicembre 2019: la figlia di Hope e Liam sta per nascere

Le anticipazioni di Beautiful sono pronte a svelarci quale saranno le vicende narrate nelle puntate trasmesse nella settimana tra domenica 1° dicembre e sabato 7 dicembre 2019. Vi ricordiamo che la soap americana va in onda tutti i giorni su Canale 5, a partire dalle ore 13.40. Ma, ora, vediamo in dettaglio che cosa ci aspetta.

Liam raggiunge Kelly e Steffy, ma perde il volo così è costretto a prendere quello successivo. A differenza sua, Hope parte come previsto. Dopo aver preso un volo per l’isola di Catalina, Hope va ad alloggiare in un albergo. Nel frattempo, l’altro volo, quello di Liam viene annullato a causa dei forti venti. A questo punto, il figlio di Bill è costretto a telefonare a Hope per dirle che non potrà raggiungerla. Mentre fa questo, Hope inizia a sentire i sintomi del parto. La giovane è spaventata, perché teme che la sua bambina possa avere delle ripercussioni, essendo il suo parto troppo prematuro.

Anticipazioni Beautiful: Hope sviene durante il parto

Liam si mette in contatto con Bill e gli racconta quello che è successo. Inoltre, dice al padre, che Hope è in travaglio da sola, a Catalina. Allora, lo Spencer rassicura il figlio, che farà di tutto per fargli raggiungere Hope e farlo essere presente alla nascita della sua bambina.

Mentre si trova ricoverata nella clinica gestita dal dottor Reese, Hope riesce a mettersi in contatto con Liam per telefono, e gli confida tutte le proprie paure per la situazione nella quale si trova. Soprattutto, la Logan è terrorizzata dall’idea che possa accadere qualcosa a loro figlia.

Nel frattempo, Hope entra in travaglio. Subito Bill chiama Ridge e Brooke e li mette al corrente che sta adoperandosi per portare Liam da Hope a Catilina con l’elicottero della Spencer. Nel frattempo, Reese riceve una misteriosa telefonata da parte di uno sconosciuto, che dopo averlo ricattato per un debito contratto da lui in precedenza, lo minaccia dicendo di volere fare del male a Zoe. Intanto Hope perde i sensi, mentre si trova nella sala parto. Cosa succederà ora? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni di Beautiful.