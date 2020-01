Beautiful, anticipazioni dal 7 al 12 gennaio: Liam e Steffy pazzi per Phoebe

Dopo la lunga pausa per le festività natalizie, la soap opera americana “Beautiful” torna con nuovi emozionanti ed imperdibili appuntamenti dal 7 gennaio al 12 gennaio alle 13,30 circa subito dopo il TG5 su Canale 5. Gli spoiler rivelano cosa scopriremo nei prossimi episodi, dove a tener banco saranno ancora una volta Liam e Hope.

La coppia che ha vissuto un’immane tragedia, cioè quella della prematura morte della loro bambina, farà conoscenza con la figlia adottiva di Steffy, Phoebe, con la quale si svilupperà sin da subito un legame straordinario. L’adozione della piccola sarà quindi il tema catalizzante dei primi episodi del 2020 della celebre sopa americana.

Hope incontra Phoebe

Liam non riesce a capire questo strano legame, ma a tentare di dare un perché all’inspiegabile istinto paterno di Liam ci penserà Steffy che darà a Liam una motivazione più che plausibile; il giovane ha vissuto di recente la perdita della figlia, quindi ecco spiegato il grande trasporto dello Spencer per la nuova arrivata in casa Logan.

Phoebe è stata abbandonata dalla madre, che non poteva occuparsi di lei, quindi la neonata, così piccola, fragile ed indifesa suscita amore e affetto. Liam non ha dubbi sul fatto che Phoebe sia la sorella perfetta per Kelly, ed anche se non è il papà biologico della neonata, si impegnerà molto per assicurare alla piccola la figura paterna di cui avrà bisogno.

Liam non sa ancora che in realtà Phoebe è Beth. Dopo il racconto fatto da Liam, anche Hope deciderà di far conoscenza con la piccola, ed ecco che accade un altro miracolo, perché tra Hope e Phoebe si instaura un legame straordinario. Steffy non è molto d’accordo sul fatto che Hope conosca la bambina, perché ritiene che la Logan non abbia ancora superato il dolore per la perdita della sua bambina.

Liam e Steffy espleteranno tutte le pratiche per formalizzare l’adozione della piccola Phoebe, mentre Reese continuerà ad essere minacciato dal suo strozzino. Hope, dopo un consulto medico, apprenderà di essere in grado di poter avere un altro bambino, poiché non vi sono segni del distacco della placenta che avrebbe causato la morte di Beth.

Nonostante il pagamento di 50mila dollari, Reese continuerà ad essere tormentato dai suoi aguzzini, che minacciano di uccidere Zoe. Ridge rimarrà molto commosso dopo aver scoperto che Steffy ha messo il nome di Phoebe alla nuova arrivata. Nel mentre Flo teme delle conseguenze penali che potrebbero scaturire se venisse scoperta la vera identità di Phoebe.