Beautiful anticipazioni dal 6 al 12 giugno. Thomas perde il figlio ed è in lacrime, Ridge deve affrontare i suoi errori

Negli episodi Beautiful in onda la prossima settimana tutta la famiglia Forrester si trova a dover fare i conti con le reali intenzioni di Thomas e con i loro errori di valutazione. Nell’episodio di domenica 6 giugno Hope con il suo piano dimostra a tutti che Thomas è ancora ossessionato da lei e che per ottenerla ha usato tutti, compreso suo figlio. La ragazza ha deciso di dimostrare a tutti la verità facendo credere a Thomas che voleva diventare sua moglie. Il ragazzo lascia immediatamente Zoe e si mette con Hope ma, in realtà è una finzione.

Lunedì 7 giugno Ridge dopo aver appreso la verità su suo figlio, si rende conto di aver rovinato il suo matrimonio per non aver voluto vedere la verità su suo figlio. Lo stilista va da Brooke e chiede perdono per le incomprensioni causate da suo figlio. Steffy, d’accordo con Hope e con tutti gli altri volta la spalle a Thoamas. Liam dice “d’ora in poi Douglas crescerà con noi e Beth“, il bambino dichiara al padre che con loro è più felice. Thomas se ne va in lacrime, solo e distrutto e si rende inrintracciabile.

Martedi 8 Brooke è al settimo cielo per come si è conclusa la cerimonia e per aver dimostrato a tutti che lei aveva ragione. La donna ammette con la figlia di aver provato molto terrore nel vederla interrompere la cerimonia con indosso l’abito da sposa di Thomas. La donna credeva davvero che la figlia volesse sposarsi con lui. Liam Hope e Douglas tornano a casa felici, tra Liam e Douglas vi è una grande complicità.

Mercoledi Brooke e Ridge vivono insieme e mentre l’uomo è nella doccia, la Logan riceve la telefonata di Bill in cui l’uomo ricorda il loro bacio. Giovedì Liam ed Hope si sposano in casa loro ed è il piccolo Douglas a celebrare le nozze mentre l’unica invitata è Beth. Brooke e Ridge tornano insieme ma Queen ha fotografato il bacio tra Brooke e Bill e mostra la foto a Shauna.

Venerdi 11 Wyatt e Sally vivono insieme ma la ragazza non ha ancora raccontato al compagno della sua malattia ed inoltre si rifiuta di parlare ed incontrare la dottoressa Escobar, nonostante le ripetute telefonate della dottoressa.