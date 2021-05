Beautiful, anticipazioni dal 31 maggio al 6 giugno: Bill e Brooke si baciano mentre Hope si vendica di Thomas

Negli episodi di Beautiful in onda dal 31 maggio al 6 giugno alle 13.40 verranno messe le basi delle prossime story-line. Nell’episodio di lunedì 31 maggio Brooke subito dopo aver baciato il cognato Bill, si pente di quanto fatto e del dolore che può causare a sua sorella. Il loro bacio è avvenuto a casa di Hope al termine di una piacevole conversazione tra i due in cui la donna, dopo tanto tempo, si è sentita capita e protetta. Proprio dopo che Bill le ha giurato che difenderà sempre lei ed Hope i due si sono baciati.

Martedì 1 giugno, a casa Forrester, Eric, Quinn e Ridge attendono Zoe con ansia e trepidazione, non vedono l’ora di accoglierla in famiglia come la moglie di Thomas. Contemporaneamente Hope, Liam e Steffy sono ormai sicuri che il matrimonio sia una macchinazione per riottenere l’amore di Hope e decidono di smascherarlo davanti a tutta la famiglia.

Mercoledì 2 giugno Thomas decide di giocare il suo asso nella manica contro Hope. E’ il giorno del matrimonio e Thoams cerca di convincere Douglas a intervenire su Hope perchè lei decida di sposarlo al posto di Zoe. Tutti gli invitati attendono l’inizio della carimonia e il giovane Forrester cerca di tranquillizzare Douglas dicendogli cosa deve fare per convincere Hope a sposarsi con lui al posto di Zoe così da non perderla.

Giovedì 3 nessuno degli invitati è a conoscenza del diabolico piano di Thoams a parte Vinny che, cerca di dissuaderlo dall’usare suo figlio in un folle piano che gli si potrà ritorcere contro. Brooke, sicura che il matrimonio sia una macchinazione, mette in guardia la futura sposa nella speranza che non porti a termine il matrimonio.

Venerdì 4 giugno Vinny dice a Thomas che sta giocando un gioco molto pericolo. Nel frattempo alla Spencer, Bill e Wyatt parlano del matrimonio, entrambi sono certi che le nozze siano una macchinazione del giovane Forrester

Sabato 5 giugno poco dopo che Zoe fa il suo ingresso alla cerimonia il piccolo Douglas ha una crisi e lascia la stanza, Hope lo insegue per consolarlo. Zoe vuole che la cerimonia prosegua anche senza il piccolo ma, Thoams dice che vuole che suo figlio sia presente, vista l’insistenza della ragazza la cerimonia prosegue ed arrivano allo scambio delle fedi. Proprio durante lo scambio delle fedi, Hope entra in sala per mano a Douglas indossando l’abito da sposa creato da Thomas.

Nell’episodio di domenica 6 giugno, tutti gli invitati sono sconcertati nel vedere la reazione di Thomas alla comparsa di Hope in abito da sposa. Thomas lascia Zoe all’altare in modo molto freddo e sbrigativo per sposarsi con Hope e coronare il suo sogno di diventare una vera famiglia per il figlio. Il ragazzo è l’unico che non si è reso conto che quello che è appena avvenuto è in realta, un piano della ragazza per smascherare l’ossessione di Thomas per lei.