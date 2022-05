Beautiful, anticipazioni dal 30 Maggio al 5 Giugno 2022. Liam uccide Vinny, l’amico di Thomas

Ascolta questo articolo

Brooke parla con Ridge del motivo per cui Liam non vive più con Hope e Douglas, e dice che Thomas ha ancora sentimenti esagerati per Hope. Thomas li sente parlare di lui ed è sconvolto dal fatto che sua madre non si fidi ancora di lui. Brooke dice a Thomas di non provare a tornare con Hope. Douglas chiede a Hope perché Liam non vive più con loro. Gli dice che entrambi hanno bisogno di trascorrere del tempo separati l’uno dall’altro, ma è sempre disposta a parlare.

Wyatt dice a Bill e Liam di aver fatto la sua proposta di matrimonio a Flo, confermando che lei l’ha accettata. Nel frattempo, Liam li rassicura dicendo loro che spera di riavvicinarsi con sua moglie. Hope si confida con Paris della loro separazione. Brooke continua a prendere di mira Thomas dicendogli che non si fida di lui.

Ridge lo difende e, quando rimangono soli, Thomas dice a suo padre che Brooke ha sempre cercato di dividerli. Flo cerca di parlare con Hope ma Hope le è ostile. Wyatt informa Liam che Thomas ora si avvicinerà a Hope adesso che è separata da Liam. Ma Liam non vuole fare pressione su sua moglie dicendole di stare lontano da Thomas.

Brooke arriva nell’ufficio di Liam per dirgli che deve riavere Hope prima che Thomas la raggiunga. Hope confidare con Brooke che non può dimenticare il tradimento di Liam. Bill, nel frattempo, parla con Liam di passare più tempo con Hope per riconquistarla. Zoe, con l’aiuto di Quinn, prepara una trappola per Paris che spera possa rovinare la sua serata con Zende. Liam e Hope si ricongiungono e si baciano. Hope e Liam si riconciliano e decidono di riavere la loro famiglia. Zoe è determinata a rovinare la serata che Paris e Zende trascorreranno insieme.

Su consiglio di Quinn, la modella introdurrà un lassativo a base di erbe in una bevanda destinata a sua sorella. Bill andrà da Brooke per parlare della separazione di Hope e Liam, proprio mentre la coppia si scambiano un bacio molto appassionato. Bill beve qualche bicchiere di tequila e chiede a suo figlio di guidare al suo posto. Liam, che sta pensando al bacio con sua moglie, vede qualcosa sulla strada, lo colpisce e perde i sensi. Una volta fuori dall’auto, si accorge di aver investito un uomo. L’uomo è Vinny Walker. Bill non troverà altra soluzione se non quella di occultare le prove dell’incidente e dell’omicidio.