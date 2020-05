Beautiful, anticipazioni dal 3 al 9 maggio 2020: Flo alla Forrester

Le anticipazioni di Beautiful i, relative alle puntate in onda da domenica 3 a sabato 9 maggio 2020, parlano di Flo Fulton vai qui e del fatto che verrà assunta alla Forrester con l’aiuto di Hope. Intanto bill Spencer chiederà a Katie di diventare ancora una volta sua moglie. Wyatt nel frattempo si accorgerà che sali e Thomas stanno confabulando e scatterà in lui il sentimento della gelosia.

L’episodio di Beautiful che andrà in onda domenica 3 maggio 2020 vedrà come protagonista Bill Spencer che chiederà alla sua ex moglie di tornare ad essere la donna della sua vita è un loro ci sarà il piccolo Will. La Logan è molto contenta della proposta fatta da Dollar Bill.

Purtroppo nella puntata di Beautiful di lunedì 4 maggio 2020 scoprirà che colui che dovrebbe tornare ad essere suo marito si sta vedendo anche con Shauna Fulton. La cosa indispettisce la Logan e non sa se accettare la proposta di matrimonio fatta da Bill.Cosa farà a questo punto l’editore?

Secondo quanto emerge invece dalle trame di martedì 5 maggio 2020, lo vorrebbe confessare tutta la verità riguardo la bambina che ha adottato Steffy ad Hope, ma Zoe scopre le sue intenzioni e non esita a farla cadere per impedirgli di mettere tutte le persone coinvolte in grossi guai.

Hope nella puntata di giovedì il 6 maggio 2020 propone a Ridge di assumere Flo alla Forrester. Lo stilista accetta la proposta della Logan, ma non sembra essere troppo convinto del nuovo acquisto. La giovane viene così inserita nel reparto creazioni della casa di moda. Sally intanto si ritrova nuovamente a parlare con Thomas della decisione presa dal ragazzo.

Proseguendo con le trame di venerdì 7 maggio 2020 wyatt sorprende sali mentre parla di nascosto con il giovane Forrester e non può far altro che essere geloso di quello che ha visto, soprattutto dopo l’avvertimento che gli aveva dato sua madre Quinn. Successivamente i due ritornando a casa hanno una dura discussione a causa del rapporto di Wyatt con Flo.

La settimana si conclude con l’episodio in onda Sabato 8 maggio 2020 nel corso del quale Zoe Shauna confabuleranno alle spalle di Flo e si accorderanno per mantenere il segreto lontano da tutti. Nel frattempo alla Forrester, Brooke e Hope sono davvero contente e manifestano la loro felicità l’arrivo nell’azienda della Fulton.