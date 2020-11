Beautiful, anticipazioni dal 29 novembre al 5 dicembre: Wyatt chiede a Sally di sposarlo, Bill trova Katie svenuta in casa

Nella puntata di domenica 29 Wyatt decide di fare una sorpresa a Sally. Il ragazzo è deciso a trascorrere il resto della sua vita con la ragazza e le chiede quindi di sposarlo. La giovane Spectra, nonostante il dolore che ha provato quando Wyatt la lasciò, decide di mettere da parte le sue paure e di accettare la proposta di matrimonio. Bill trova Katie svenuta in casa.

Nella puntata di lunedì Bill chiama i soccorsi affinché sua moglie venga immediatamente trasportata in ospedale, l’uomo è estremamente preoccupato per la salute della donna, che è sempre più debole. Giunti in ospedale i medici le riscontrano una gravissima insufficienza renale e la ricoverano. Nel frattempo Wyatt va da sua madre Quinn per informarla che presto si sposerà con Sally.

Martedì 1 dicembre, i medici continuano ad indagare sullo stato di salute della di Katie. Dopo molti accertamenti i medici ricevano la conferma che la donna affetta da una gravissima insufficienza renale ed è in estremo pericolo di vita, l’unico modo per poter salvare la donna e ottenere un trapianto di reni. La donna è terrorizzata poiché ha paura di morire e allo stesso tempo ha paura di soffrire come capitò quando fece il trapianto di cuore

Mercoledì 2 dicembre Quinn si dimostrerà del tutto contrariata alla scelta del figlio di sposare Sally ed inizia un opera di persuasione per convincerlo a tornare sui suoi passi. Flo viene a sapere che sua zia Katie non sta bene ed è ricoverato in ospedale, la ragazza è preoccupata per la sua salute. Sauna invece è sempre più innamorata di Ridge.

Nell’episodio di giovedì Ridge e Brooke avranno una lunga conversazione dove tutti e due ammetteranno di essere dispiaciuti per aver messo a rischio il loro rapporto a causa di incomprensioni. I due decidono di appianare la situazione mettendo da parte i dissapori legati a Thomas e decidono di salvare il loro matrimonio ma, non sanno quello che sta facendo il giovane Forrester. Thomas Forrester, uscito dall’ospedale, perde il controllo e si reca dal figlio Douglas e arriva minacciarlo.

Nell’episodio di venerdì 4 dicembre il segreto che riguarda Ridge e Shauna, ossia la notte trascorsa insieme, inizia a venire a galla. Vinny incontra il suo amico da Danni, al quale racconta che Ridge era il bikini bar completamente sbronzo e che l’uomo ha trascorso la notte insieme a Shauna. Danny va via in silenzio ma inizia a diffondere la notizia del flirt tra i due. Mentre nell’episodio di sabato 5 dicembre Brooke ha un grande litigio con Thomas, la donna è stanca delle prepotenze del giovane Forrest e arriva a schiaffeggiarlo e mette in discussione l’accordo raggiunto con il marito. La Logan decide poi di recarsi a casa di Hope e Liam per metterli in guardia sulle reali intenzioni di Thomas e sul suo attuale atteggiamento. Brooke ha paura che Thomas possa arrivare a fare del male a Beth.