Beautiful, anticipazioni dal 27 aprile al 2 maggio 2020: Flo sta per confessare?

La trama di Beautiful si fa sempre più fitta anticipazioni relative alle puntate che vedrete dal 27 aprile al 2 maggio 2020 parlano di come Zoe sia in uno stato di forte ansia a causa di Flo. Teme infatti che la Fulton decida di non mantener fede al patto fatto tra di loro, quello di non dire mai a nessuno quello che è successo. Thomas nel frattempo si sente sempre più emotivamente coinvolto da Hope. Inoltre Quinn si intromette per l’ennesima volta nella vita sentimentale di suo figlio facendo una piazzata a Sally.

Nell’episodio che vedrete lunedì 27 aprile 2020 Thomas Forrester dirà a se stesso che è venuto il momento di provare a conquistare il cuore di Hope nonostante lei sia sposata con Liam. Quest’ultimo intanto sembra riuscire nell’intento di riavvicinarsi alla sua giovane sposa, ancora depresse devastata per la morte della loro bambina.

Intanto Quinn, nella puntata di Beautiful di martedì 28 aprile 2020, continuerà a pensare che Sally Spectra e la donna sbagliata per suo figlio Wyatt e che lui dovrebbe avere accanto una donna come Flo. Non esisterà Infatti ad insinuarsi nuovamente nella vita di suo figlio dicendo al giovane Wyatt di non fidarsi della donna che ha scelto di avere accanto in quanto, Sally Spectra non è e non sarà mai una persona leale.

L’episodio in onda mercoledì 29 aprile 2020 vedrà Queen insinuare il dubbio in suo figlio Wyatt dicendogli che Sally sembrava molto ben disposta nei confronti di Thomas Forrester è che è giunto il momento per lui di aprire gli occhi. Nel frattempo le speranze di Liam tornano ad affievolirsi e parlando con Wyatt della depressione di Hope, teme che la situazione possa precipitare. Wyatt dice al fratello che forse dovrebbe prendersi una pausa e raggiungere le sue figlie a Parigi.

Nella puntata di giovedì 30 Aprile 2020 vedrete Queen andare a casa di suo figlio decisa e determinata a mandare via Sally da quella casa. La donna infatti non esita a dire in faccia alla Spectra che quello non è più il suo posto e di lasciare in pace suo figlio. Queen e ormai decisa a fare tutto il possibile perché Wyatt torni tra le braccia di Florence Fulton, com’era un tempo.

Venerdì 1 maggio 2020 a Beautiful ci sarà un colpo di scena per Katie Logan. Infatti Bill Spencer le farà un’inaspettata proposta di matrimonio. Ma la madre di Will farà un passo indietro emetterà un freno all’entusiasmo dell’editore, in quanto visto il suo recente scioglimento del matrimonio con Thorne Forrester, sente di non essere ancora pronta a rifare il grande passo.

La settimana si conclude una messa in onda di Beautiful di sabato 2 maggio 2020, dove vedrete Zoe molto preoccupata per il suo futuro per quello di suo padre in quanto, ora che Flo ha scoperto di essere una Logan, potrebbe decidere di non restare in silenzio e di dire tutto riguardo la vera identità della piccola Phoebe. Per questo motivo la giovane modella vorrebbe insinuare il dubbio in Brooke riguardo la lealtà della ragazza, ma il suo intento è vano.