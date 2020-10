Beautiful, anticipazioni dal 26 ottobre al 1° novembre: Thomas cade dalla scogliera. Ridge e Brooke ai ferri corti

Nelle prossime puntate di “Beautiful”, il protagonista assoluto sarà Thomas Forrester. Il giovane Forrester cadrà accidentalmente dalla scogliera e verrà ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La sua caduta, però, avrà dei risvolti in aspettati. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate in onda da lunedì 26 ottobre a domenica 1° novembre, su Canale 5 alle 13:40.

Thomas, dopo aver saputo, che il suo matrimonio con Hope è finito per sempre e che a ragazza non vuole più saperne di lui, va fuori di testa e sa la prende con Douglas. Ormai il giovane Forrester è fuori controllo e qualcuno decide che è ora di mettere fine a tutto questo. Brooke cerca di trovare una soluzione e incontra Thomas, tra i due si accede una piccola discussione che finisce con la caduta di quest’ultimo dalla scogliera. Thomas viene ricoverato in ospedale e mentre i medici si occupano di lui, Wyatt insieme a Bill e Justin si interrogano sulla dinamica dell’incidente e tutto porta a un’unica colpevole: Brooke.

Bill si trova in compagnia di Justin, Wyatt e Katie, quando scoprono quello che è accaduto a Thomas e si chiedono com’è accaduto l’incidente che ha fatto finire il giovane Forrester in ospedale. Molto probabilmente a causare la caduta del ragazzo è stata Brooke, che si trovava in sua compagnia. Dopo l’incidente di Thomas, Ridge fa visita ad Hope e le chiede se si sentiva minacciata da suo figlio, ma lei nega tutto, a quanto pare, il giovane Forrester voleva incontrarla per chiederle scusa per quello che le aveva fatto. Intanto, in ospedale, le condizioni di Thomas appaiono molto gravi.

Flo si trova in prigione, per aver rubato e poi venduto a Steffy, la figlia di Hope. Shauna cerca di avere un incontro con lei e dopo diverse richieste, riesce a vedere la figlia. La situazione di Flo è molto complicata e Shauna decide di chiedere a Quinn un mano per tirare fuori dalla prigione la figlia.

Siamo giunti alla resa dei conti tra Brooke e Ridge. I due, sono sempre stati in disaccordo sull’unione tra Hope e Thomas e le cose sono peggiorate, dopo che Brooke ha scoperto tutta la storia di sua nipote Beth. Dopo l’incidente di Thomas, entrambi sono preoccupati per le condizioni del ragazzo, ma continuano a discutere sulla dinamica dell’incidente avvenuto alla casa sulla scogliera.

Il detective Sanchez teme che quello che è accaduto a Thomas, sulla scogliera, non sia un banale incidente, ma che c’è ben altro dietro a tutta questa situazione. Le insinuazioni del detective fanno molto innervosire Ridge che crede che sia stata solo un banalissimo incidente e nulla di più.

Quinn cerca in tutti i modi di giustificare quello che ha fatto Flo, agli occhi di Wyatt. Il ragazzo, nonostante l’amore, che prova per la ex fidanzata, si sente tradito da lei, visto che nell’ultimo periodo gli ha solo raccontato bugie e ha nascosto a tutti che Beth era viva e che si trovava con Steffy.