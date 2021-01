Beautiful, anticipazioni dal 25 al 30 gennaio: Thomas firma le carte per l’affidamento di Douglas e poi viene spinto nell’acido

La prossima settimana di Beautiful sarà incentrata su aspetti molto importanti per tutti i fan della soap. Negli episodi che andranno in onda dal 25 al 30 gennaio 2021 scopriremo l’esito del piano di Hope Logan per ottenere la custodia delle piccolo Douglas, assisteremo inoltre alle scena in cui Hope spinge Thomas nell’acido. Negli episodi che verranno trasmessi si svolgerà quindi l’ennesima tragedia in casa Forrester poiché il giovane Thomas mentre ha una pesante discussione con Hope perde l’equilibrio e cade in una cisterna piena di acido.

Nell’episodio di lunedì 25 gennaio Hope confessa a Brooke che Thomas è disposto a cederle Douglas a patto che lei si conceda una notte con lui. Mentre Hope si confida con la madre anche Liam fa lo stesso con suo padre Bill. Il ragazzo esprime le sue perplessità sull’adozione del figlio di Thomas. Bill è d’accordo con Liam ed inoltre gli propone di tornare a lavorare nell’azienda di famiglia.

Martedì Steffy è molto contrariata con il fratello poiché ritiene che lui non debba concedere la custodia di Douglas ad Hope. Nonostante la sorella cerchi di farlo ragionare il ragazzo sembra aver ormai preso la sua decisione. L’ossessione per Hope cambia l’ordine delle sue priorità, diventa più importante avere un rapporto intimo con la ragazza anche al costo di dover condividere suo figlio Douglas con lei.

Nell’episodio di mercoledì 27 gennaio Ridge scopre che le lavatrici industriali vengono pulite con dell’acido fluoridrico e questo dettaglio lo sconvolge poiché è una sostanza estremamente pericolosa. L’uomo si confida con la sua amica Shauna in merito al suo timore per l’utilizzo di questa sostanza all’interno della sua azienda. La donna prova a dargli un consiglio su come comportarsi in merito a queste sostanze.

Nell’episodio del 28 gennaio Brooke è estremamente preoccupata per le sorti di sua figlia. Ritiene che la ragazza sia ormai accecata dal desiderio di occuparsi del bambino e di dargli un futuro sereno. Brooke si sfoga con Donna che prova a rassicurare la sorella ricordandole che “Hope è una donna adulta ed in grado di capire quello che sta facendo”. Contemporaneamente Thomas, ormai certo che trascorrerà una notte intima con Hope, fa in modo che i documenti per la custodia congiunta di Douglas siano pronti in modo tale che Hope non cambi idea.

Nell’episodio di venerdì 29 gennaio Thomas non ha nessuna intenzione di accontentarsi di una notte di passione con Hope, vuole che la ragazza dia un’altra possibilità alla loro relazione. Il suo desiderio più grande è poter creare una famiglia insieme alla ragazza, vuole dimostrarle i proprio sentimenti, come prova decide di firmare i documenti per la custodia congiunta di Douglas. Questo gesto stupisce Hope che inizia a credere al fatto che il giovane Forrester abbia delle buone intenzioni.

Sabato 30 gennaio la situazione precipita notevolmente, I due ragazzi iniziano a litigare molto animatamente. Hope spinge Thomas che cade nella cisterna colma di acido floridrico. Il ragazzo una volta caduto in acqua non riemerge più, questo fa convincere Hope che il corpo si sia sciolto nell’acido e per questo fugge via terrorizzata.