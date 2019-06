Beautiful, anticipazioni dal 24 al 28 giugno: i medici non sentono più il battito del bambino di Hope

Come di consueto dal lunedì al venerdì su Canale5 viene trasmessa la soap opera Beautiful, negli episodi che andranno in onda da lunedì 24 giugno a venerdì 28 giugno si assisterà ad un malore di Hope. La ragazza giunta in ospedale dovrà affrontare il suo più grande incubo, I medici non riescono a sentire il battito del bambino. Dopo una serie di controlli finalmente la paura passa poiché i medici comunicano alla ragazza che il bebè sta bene. Ridge si troverà anche a dover decidere se cancellare la linea di sua figlia o della figliastra.

Nell’episodio di lunedì 24 giugno Thorne e Ketie affronteranno il discorso della richiesta di affidamento esclusivo del piccolo Will. Thorne promette alla sua compagna di starle vicino in tutta la battaglia legale e gli dice di non preoccuparsi della minaccia di Bill, perché non riuscirà mai a portarle via il bambino.

Dopo il malore avuto da Hope, la ragazza viene accompagnata in ospedale dove vengono fatti dei controlli tra cui un’ecografia per verificare come procede la gravidanza. I medici sono molto preoccupati perché non si riesce a sentire il battito cardiaco del bambino.

Nell’episodio di martedì 25 giugno verranno fatti ulteriori accertamenti e finalmente la ragazza potrà tirare un sospiro di sollievo poiché torna a farsi sentire il battito del bebè. Dopo il terrore che ho provato la ragazza è estremamente felice che suo figlio stia bene e sia in salute. Dopo una serie di accertamenti i medici comunicano che la gravidanza è tranquilla e non è a rischio.

Nell’episodio di mercoledì 26 giugno Ridge dovrà decidere se cancellare la linea “Hope for The Future” oppure la collezione di Steffy “Intimates” questa sarà un’altra lotta tra le due eterni rivali. La decisione che deve prendere Ridge crea dei problemi con la moglie. Brooke è convinta che suo marito deciderà di cancellare la linea di Hope per favorire sua figlia e non vuole che questo accada.

Nella puntata di venerdì 28 giugno Ridge si rende conto che la decisione che devi prendere avrà delle orribili conseguenze poiché se cancellasse la linea “Intimates” per favorire quella di Hope, sua figlia si sentirebbe tradita, ma se prendesse la decisione contraria sarebbe Brooke a non perdonarlo mai.