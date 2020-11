Beautiful anticipazioni dal 23 al 28 novembre: Shauna e Ridge vanno a letto insieme, Katie ha un malore

Nell’episodio di Beautiful che andrà in onda domenica 22 novembre Ridge si sveglia accanto Shauna che le porta la colazione, entrambi si trovano nella camera da letto sopra al bar “il bikini”. L’uomo si era pesantemente ubriacato nel locale e rimane sconcertato nel trovarsi in quel luogo con quella donna. Nell’episodio di lunedì Ridge riesci a far promettere a Shauna di non rivelare a nessuno di aver passato la notte insieme, dopodiché rientra a casa da Brooke.

Nell’episodio di martedì, Katie va a casa di Flo e le dice tutto quello che pensa di lei, invitandola a lasciare per sempre Los Angeles sparendo dalle loro vite poiché quello che ha fatto a sua nipote è imperdonabile.

Mercoledì 25, Shauna va dalla figlia e le racconta di aver passato una notte con Ridge in una camera sopra al bar “bikini”, la donna dice alla figlia che l’uomo era semisvenuto per una sbronza e ammette di averlo baciato mentre era incosciente.

Nell’episodio di giovedì 26, Ridge torna a casa da Brooke, dopo il litigio avuto a causa di Thomas, e fanno pace ma l’uomo non racconta nulla di quanto è accaduto “al Bikini”. Katie e Bill vanno a casa di Wyatt per cercare di convincere il ragazzo a non perdonare Flo nonostante quello che lui sente ancora per la ragazza.

Nell’episodio in onda venerdì, Katie ha un malore, ma la donna sembra sottovalutare i sintomi che avverte. Shauna incontra la sua amica Queen e le chiede di fare in modo che i rispettivi figli, Flo e Wyatt, tornino insieme come una coppia perchè si amano molto. Flo mentre parla con Wyatt dichiara il suo amore al ragazzo.

Nell’episodio di sabato, Brooke chiede a Ridge di interrompere qualunque rapporto con Shauna poiché la ritiene una donna pericolosa e dubita sull’integrità della donna e sulle sue reali intenzioni.