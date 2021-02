Beautiful, anticipazioni dal 21 al 27 febbraio: Thomas si intromette nel matrimonio tra Hope e Liam

Gli episodi di Beautiful che vengono trasmessi da domenica 21 a sabato 27 febbraio sono quasi interamente incentrati sulle vicende che riguardano da una parte Hope, Liam, Thomas e Steffy e dall’altra Brooke, Ridge e Shauna.

Ad inizio settimana vediamo Liam ed Hope in procinto di festeggiare il loro primo ringraziamento da famiglia, entrambi sono fieri della famiglia che hanno costruito con Beth e Douglas. Il giovane Spencer è molto infastidito dalla continua presenza di Thomas nella sua famiglia perche è sicuro che il ragazzo è un pericolo per i piccolo Douglas e per Hope.

Liam, esausto dalla continua presenza del ragazzo decide di affrontarlo, per farlo si reca alla Forrester Creation dove intima a Thomas di non avvicinarsi mai più alla sua famiglia e lo informa che non si fida di lui e non lo farà mai. Contemporaneamente Hope e Steffy hanno una discussione, dove quest’ultima, accusa la rivale di non aver detto a nessuno che credeva di aver ucciso Thomas ed in più accusa Hope di aver manipolato il fratello per ottenere la custodia di Douglas.

Thomas vuole tornare a lavorare con Hope alla linea “Hope for the Future” e per convincere la ragazza decide di usare il piccolo Douglas e lo fa proprio mentre Steffy e Liam parlando si augurano che Thomas lasci perdere Hope una volta per tutte. Hope si confida con Liam sul fatto che sta pensando di accettare la proposta di Thomas di tornare a lavorare insieme per la linea di moda “Hope for the Future” ma il giovane Spencer reagisce malissimo.

Ridge fino a qualche giorno prima era sicuro della sua scelta di divorziare da Brooke, ma ora ha deciso di non firmare le carte del divorzio e di provare a recuperare il matrimonio con la Logan. Shauna mentre parla con Ridge apprende che l’uomo ha deciso di tornare con la moglie e dopo essere stata informata della novità, lo stilista lascia la donna in casa e si dirige da Brooke. Brooke è sorpresa del cambio idea di Ridge ma si ribella alla richiesta dell’uomo di perdonare Thomas. La donna, dopo la presa di posizione, attende una decisione definitiva di Forester sulla loro relazione.

Thomas continua ad essere ossessionato da Hope e pretende di tornare a lavorare con la ragazza. Steffy cerca di fare capire al fratello che è molto improbabile che questo possa accadere, ma in realtà Hope sembra convinta che sia meglio averlo vicino e controllarlo piuttosto che allontanarlo ed aspettare le sue manipolazioni.