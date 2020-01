Le anticipazioni per le puntate di Beautiful che saranno trasmesse dal 20 al 26 gennaio 2020 ci rivelano come procede la vita di Hope e Liam dopo la perdita della loro piccola Beth. Grazie all’aiuto di Flo, il dottor Reese è riuscito nel suo intento di fare adottare la piccola Beth a Steffy. Flo, dal canto suo, non mostrerà mai il benché minimo rimorso per quanto avrà fatto e continuerà a definirsi la madre naturale della piccola. Le puntate di Beautiful vengono trasmesse ogni giorno dalle 13.40 su Canale 5.

Beautiful, anticipazioni dal 20 al 26 gennaio 2020: Liam coccola la piccola Beth

Le anticipazioni per le puntate di Beautiful che saranno trasmesse dal 20 al 26 gennaio 2020 ci riveleranno cosa accadrà a Hope, Liam, Steffy e a tutti i personaggi che i telespettatori hanno imparato a conoscere.Taylor e Reese si incontreranno: la donna darà al dottore un anticipo in denaro a Reese, ma gli strozzini londinesi non si acconteteranno della somma che l’uomo farà pervenire loro. volersi accontentare della somma. Liam proverà a suggerire a Hope di provare ad uscire dal suo dolore.

La donna non riesce a smettere di fissare le ecografie che ritraggono la sua piccola Beth. Hope è distrutta dal dolore e sembra credere di non potere trovare conforto in nulla e in nessuno, nemmeno in Liam. Flo sarà così abile nel recitare la parte della madre premurosa, ma disperata, che Steffy accetterà di adottare la sua piccola. Flo porterà la piccola Beth nella casa sulla scogliera di Steffy.

La Forrester chiederà allo Spencer di andare da lei per conoscere la piccola che diverrà la sorellina della loro piccola Kelly. Sarà possibile vedere che Liam incontrerà sua figlia Beth, ma non saprà di avere di fronte la propria bambina, che purtroppo crede morta. La piccola sarà stata adottata da Steffy e lo Spencer sentirà un forte legame con la piccola, che non si riuscirà a spiegare e la cullerà dolcemente.