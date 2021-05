Beautiful anticipazioni dal 2 al 8 maggio, Wyatt lascia Flo per stare accanto a Sally. Il piano di Thomas funziona

Negli episodi di Beautiful appena andati in onda, Thomas ha sorpreso tutti con una festa di compleanno per Zoe dove ha sconvolto il figlio baciando Zoe davanti a lui pur di far ingelosire Hope. Nell’episodio del 2 maggio Hope si lamenta con Thomas per il bacio che ha dato a Zoe turbando il piccolo Duglas. Il giovane Forrester ne approfitta per chiederle se in futuro potranno rimettersi insieme perchè vuole saperlo prima di portare avanti la sua relazione con Zoe.

Nell’episodio del 3 maggio Brooke, Liam e Bill Spancer sono scettici sulle buone intenzioni di Thomas ed intendono salvare la ragazza dalle grinfie di “quel pazzo”. Brooke e Liam decidono di parlare con Hope per convincerla sulle intenzioni malefiche del ragazzo. Hope è troppo arrabbiata per il tradimento di Liam e quindi ignora i loro avvertimenti, rischiando di diventare una facile preda per il ragazzo.

Martedi 4 maggio Thomas giura amore a Zoe, mentre il piccolo Douglas è spaventato all’idea di perdere la sua mamma Hope. Liam nel frattempo, non riuscendo a convincere Hope che Forrester è ancora ossessionato da lei, decide di andare da Zoe e persuaderla facendole capire che il ragazzo non è innamorato di lei ma la sta solo usando per i suoi fini.

Mercoledì 5 Il piano di Thomas precede a gonfie vele. Douglas dopo aver intuito dal padre che Zoe diventerà la sua nuova mamma è terrorizzato all’idea di perdere Hope perciò corre dalla ragazza per dirle “non lasciarmi!! Torniamo ad essere una famiglia?”. Sally che ha scoperto di avere solo un mese di vita, decide di arrendersi ma Katie la sprona a combattere. Wyatt, raccontato tutto a Flo, non se la sente di lasciare la ragazza da sola e decide di tornare da lei con il benestare di Flo. Contemporaneamente le rispettive madri stanno sognando e fantasticando sul loro prossimo matrimonio, ignare di quanto sta accadendo.

Giovedì 6 Douglas, dopo aver visto sua padre legarsi sempre di più a Zoe, è sempre più turbato e teme di essere allontanato da Hope che per lui è la sua mamma. Liam, dopo aver fallito con Hope e Zoe, va da Thomas e lo minaccia. Vinny cerca di convincere l’amico a non danneggiare ed usare suo figlio per riottere Hope, ci prova facendo leva sul fatto che già l’altra volta il suo piano gli si è ritorto contro. Brooke e Ridge continuano a litigare per il figlio di quest’ultimo.

Venerdi 7 maggio Thomas organizza una cena di famiglia con Steffy e Ridge per presentare Zoe come la sua fidanzata. Il ragazzo vuole chiedere a Zoe di sposarlo gettando Douglas nel panico più totale. Brooke vede in tutte le azioni del giovane Forrester un ossessione verso Hope così come Liam. La ragazza ferita dal tradimento del compagno inizia ad essere cieca davanti ai comportamenti di Thomas.

Sabato 8 maggio Ridge comunica a Steffy che Thomas vorrebbe la sua presenza alla cena di famiglia in cui parteciperà anche Zoe. Liam, appreso della cena, cerca per l’ennesima volta di convincere Zeo che il ragazza la sta usando ma anche questa volta il tentativo fallisce.