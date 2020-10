Beautiful, anticipazioni dal 19 al 24 ottobre: Hope chiede all’annullamento, Thomas se la prende con Douglas

Douglas ha rivelato ad Hope e Liam che Beth è viva e che si trova a casa di Steffy. Tal notizia, lascerà i due ragazzi, senza parole, ma Liam, che aveva iniziato a sospettare qualcosa, crederà subito al bambino e a provare ad Hope che il piccolo dice la verità. Infatti la piccola Phoebe, altri non è che Beth, e grazie a Douglas Hope e Liam riabbracciano la loro figlia. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate, di Beautiful, in onda dal 19 al 24 ottobre, su Canale 5, alle 13:40.

Shauna cerca in tutti i modi di aiutare sua figlia, dopo che tutti hanno saputo quello che lei ha fatto insieme al padre di Zoe. Intanto, Justin si reca da Hope e Liam, con le pratiche per avviare l’annullamento del matrimonio tra lei e Thomas. A breve, Hope e Liam potranno godersi la loro famiglia, dopo aver ritrovato Beth.

Ridge e Brooke sono molto preoccupati per Thomas, che è sparito nel nulla. Il detective Sanchez ha riaperto il caso sulla morte di Emma, infatti l’uomo ha ascoltato le testimonianze di Xander, Zoe e Flo, i quali hanno raccontato che dietro all’incidente, che ha causato la morte della ragazza, ci sia lo zampino di Thomas Forrester.

Hope chiama Thomas e gli rivela che vuole chiedere l’annullamento del loro matrimonio e di troncare ogni rapporto con lui. Dopo aver finito la telefonata con Hope, Thomas è su tutte le furie e Vinny inizia a preoccuparsi per l’amico, visto che nell’ultimo periodo, ha un comportamento molto strano.

Ridge è molto preoccupato per Thomas e le testimonianze di Xander, Zoe e Flo al detective Sanchez, fanno peggiorare ancora di più la sua situazione. L’uomo cerca in tutti i modi di contattare il figlio, ma non riceve alcuna risposta, infatti, pare che il ragazzo, sia sempre più fuori controllo.

Dopo la sparizione di Thomas, Douglas vive insieme a Brooke e Ridge, il quale è sempre più preoccupato per il figlio, ma non sa che le cose potrebbero peggiorare ancora di più. Infatti, con uno stratagemma, Thomas porta a casa di Vinny, Douglas, ed è pronto a dare una lezione al figlio, dopo quello che ha rivelato ad Hope.

Douglas si trova a casa di Vinny, insieme a Thomas, il quale è pronto a dare una lezione al figlio, visto che ha rivelato ad Hope che Beth è viva. Brooke teme che Thomas possa fare del male a qualcuno, dopo aver saputo che Hope vuole troncare ogni rapporto con lui e annullare il loro matrimonio.