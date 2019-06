Beautiful, anticipazioni dal 17 al 21 giugno: Steffy dichiara il suo amore a Liam e Hope rischia di abortire

Nelle puntate di Beautiful che vedremo la prossima settimana su Canale5 ci saranno molti colpi di scena. Katie Logan e Bill Spencer inizieranno una vera e propria guerra per ottenere la custodia esclusiva del figlio Will. Contemporaneamente assisteremo ad un cambio di rotta di Steffy in merito al rapporto con l’ex-marito Liam, la donna decide di dichiarare il suo amore al padre di sua figlia. Hope sarà improvvisamente colta da un malore, in seguito al quale rischia di perdere il bamino.

Lunedì 17, vedremo Thorne chiedere aiuto a Carter per trovare un modo per fermare Bill. Spencer è deciso ad ottenere l’affidamento esclusivo del figlio, ad ogni costo, con l’aiuto dell’amico Justin che cerca di fare ragionare Bill sul fatto che il bambino ha bisogno anche dell’amore della madre. Nella puntata di martedì 18, durante una riunione per la nuova collezione, Steffy riceve una telefonata che l’avvisa che Kelly ha la febbre alta. La donna preoccupata si reca dalla figlia e viene raggiunta anche da Liam.

Nell’episodio di mercoledì 19 Katie, vista l’indifferenza di Bill verso il figlio decide di agire e chiedere l’affido esclusivo del figlio per evitargli la sofferenza che gli crea l’assenza del padre. Nel frattempo Bill, che è all’oscuro della decisione della donna, si reca a casa di Katie per passare un po’ di tempo col figlio.

Giovedì 20 giugno, Katie si rende conto che deve rivelare all’ex marito le sue intenzioni in merito al figlio Will. La donna, seppur con dolore, chiede a Bill la custodia esclusiva del figlio. La donna giustifica la sua decisione spiegando che la continua assenza del padre fa soffrire il bambino, ma Bill assicura alla donna che “non le permetterà di farlo e che le farà la guerra“.

Venerdì 21 giugno, Steffy che da tempo finge di non amare più Liam, mentre lo vede prendersi cura della loro figlia, non riesce a resistere e confessa all’uomo di essere ancora innamorata di lui. Nel frattempo Hope ha un malore per cui rischia di perdere il bambino che porta in grembo.