Beautiful, anticipazioni dal 17 al 21 aprile: Liam lascia Steffy ad un passo dalle nozze per passare la sua vita con Hope

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda da martedì 16 aprile a domenica 21 aprile vedremo Hope confessare a Liam Spencer di essere incinta e di aspettare un bambino da lui. La confessione arriverà una sera proprio durante i fuochi d’artificio. Hope prende da parte Liam e gli confessa di essere incinta, Il ragazzo inizialmente è incredulo e non riesce a dire nulla dinanzi a questa notizia.

La prima reazione di Liam è un misto di gioia e preoccupazione. Il ragazzo dovrà confessare a Steffy quanto accaduto, proprio nel momento in cui la ragazza è impegnata nei preparativi del loro imminente matrimonio. Il giovane Spencer in seguito alla notizia ricevuta da Hope, dichiara alla Logan di essere molto felice di diventare di nuovo padre e che lei sia la madre.

La confessione a Steffy della gravidanza di Hope

Nella puntata in onda venerdì 19 aprile alle 13:40 su Canale5, Liam si presenta a casa di Steffy proprio nei momento in cui la ragazza è euforica per i preparativi delle loro imminenti nozze. Il giovane Spencer confessa alla ex moglie che Hope è incinta di suo figlio, la Forrester si mostra immediatamente infelice ed arrabbiata per la gravidanza della sorellastra.

Steffy rimane dell’idea di volersi sposare al più presto con Liam, nonostante abbia scoperto che l’uomo diventerà padre di un figlio dalla sorellastra. Nel frattempo Hope decide di perdonare Emma e d’introdurre nella sfilata le coreografie della ragazza.

Nella puntata in onda domenica 21 aprile alle ore 14:00 ci sarà un ennesimo confronto tra Liam e Steffy nel quale il ragazzo si giustifica dicendo che si tratta di una gravidanza non cercata. Liam confessa alla ex moglie di amare follemente Hope e di non volerla più risposare. Ammette di voler passare la sua vita con Hope ed il loro futuro figlio.