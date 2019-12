Beautiful, anticipazioni dal 15 al 21 dicembre: Liam va da Steffy dopo la morte di Beth

Da non perdere le puntate della soap opera americana Beautiful, in onda su Canale 5 da domenica 15 a sabato 21 dicembre 2019. Hope, dopo essere tornata da Catalina, è ancora scioccata per la morte della piccola Beth. Tutta la sua famiglia sarà pronta a consolarla, ma la giovane non sembra voler reagire.

Si terrà una commemorazione funebre per la neonata, alla quale parteciparanno sia la famiglia Logan che Forrester, unite nel dolore. La circostanza dolorosa sarà un modo per far riavvicinare Brooke e Taylor. Le due donne metteranno da parte i rispettivi rancori e si scuseranno a vicenda. Ora, la cosa più importante, è offrire tutto il conforto possibile a Hope e Liam. Gli spoiler di Beautiful raccontano inolotre che Zoe inizierà a pensare che i presenti siano contro suo padre Reese.

Nelle puntate settimanali di Beautiful in programma dal 15 al 21 dicembre, Reese si sentirà sopraffatto dai sensi di colpa. Cercando un po’ di conforto, si recherà da Taylor. In questa occasione, ci sarà un colpo di scena inaspettato che getterà una nuova luce sulla vicenda di Beth. Stando agli spoiler della soap opera infatti, il medico si presenterà a Taylor con una bambina in braccio.

A quel punto, entrerà in scena anche una nuova protagonista, ovvero Flo Fulton. La giovane donna dirà di essere la madre della dolce neonata. Flo racconterà alla Hayes di avere avuto un’esistenza difficile e di non essere nelle condizioni adatte per crescere sua figlia. Per tale ragione, ha deciso di darla in adozione.

Liam, disperato per la morte della piccola Beth, va da Steffy per cercare conforto. La ex moglie non gli negherà l’aiuto e il calore necessari e insieme passeranno del tempo insieme a Kelly, la loro primogenita. Liam così, si sentirà di nuovo padre. Infine, nelle puntate di Beautiful della prossima settimana, Zoe e Xander si scambieranno un bacio.