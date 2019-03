Beautiful, anticipazioni dal 15 al 20 maggio. Liam lascia Hope e torna da Steffy e Kelly, la piccola è quasi morta

Nelle puntate di Beautiful di questa settimana abbiamo assistito ad un litigio da Steffy e Bill Spencer perchè la ragazza ha saputo delle manipolazioni del suocero affinchè il suo matrimonio con Liam finisse. Al termine del litigio tra Bill e Steffy, la ragazza lo caccia fuori casa ma poi inciampa e cade a terra, sbattendo proprio sulla pancia.

A causa della caduta la donna prova subito forti dolori, poco dopo si rompono le acque. Steffy chiama Liam e lo informa dell’accaduto e che sta andando in ospedale. Il ragazzo raggiunge la moglie in ospedale, qui il medico informa la coppia che è in corso il travaglio, causato dall’impatto e che il battito del bambino è lento. I medici informano i giovani che il rischio di morte per la bambina è molto alto, i genitori sono molto preoccupati e sconvolti all’idea di poter perdere anche il loro secondo figlio.

Nella puntata di venerdi 15 maggio Steffy riesce a far nascere la bambina. Kelly Spancer sta bene e Liam dopo aver contemplato la figlia comunica a Steffy di amarla ed il clima tra i due diventa immediatamente sereno. Ma la situazione cambia drasticamente nella puntata di sabato 16 marzo, quando il ragazzo scopre che la caduta ed il rischio di morte della sua prima figlia è colpa di suo padre Bill.

Nella puntata di lunedi 18 marzo Hope, dopo la nascita di Kelly, non è più sicura che sia giusto stare con Liam perche secondo lei il giovane Spencer dovrebbe stare accanto a sua figlia. Liam è talmente preso dalla figlia che Hope inizia a sentirsi “il terzo incomodo”. Hope si reca da Liam e dice al ragazzo di amarlo ma che, reputa sia suo dovere stare con la famiglia. Brooke è dispiaciuta della scelta di sua figlia mentre Ridge ne è entusiasto. Liam ripete a Steffy di amarla e si prepara a iniziare una nuova vita con loro. Hope rassegnata alla fine della sua relazione con Liam, va dalla nuova famiglia per conoscere Kelly e congratularsi con la Steffy e Liam per la loro vita felice.