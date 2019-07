Beautiful, anticipazioni dal 15 al 19 luglio: Bill e Brooke si baciano

Le anticipazioni di Beautiful che verranno trasmesse la prossima settimana su Canale 5, confermano che le ostilità tra Ridge e Bill continueranno senza sosta e lo stilista cercherà in tutti i modi di mettere il bastone tra le ruote al suo nemico. Ridge verrà a conoscenza del fatto che la causa tra Bill e Katie è curata dal giudice McMuller, un suo amico di vecchia data che ha debiti in sospeso con lui. Questo particolare farà decidere a Ridge di chiedere un aiuto per la sentenza finale. Bill ha la certezza di vincere questa causa senza usare alcun inganno. Nel frattempo Zoe apprenderà che Xander sfilerà con lei per i nuovi modelli della linea “Intimates”, a questo punto cercherà di conquistarlo. Hope ha un forte diverbio con Steffy a causa di Sally Spectra e Brooke si vede con Bill in gran segreto. Thorne e Katie, invece sono immersi nei preparativi delle nozze.

Nella puntata di lunedì 15 luglio a Brooke non piace come si sta comportando Katie, ma la sorella le spiega che non vuole che Will si allontani da suo padre, lo vuole solamente difendere e tutelare. Intanto Justin viene a sapere che Katie è in procinto di sposare Thorne. Sally Spectra è impegnata nella collezione di Steffy e questo provoca forte sconforto in Hope, provocando ancora una volta un litigio tra le due sorellastre. Zoe è sempre più attratta da Xander.

Martedì 16 luglio tra Bill e Ridge di nuovo scontri. Justin si rende conto che tutto si sta complicando, l’udienza è sempre più vicina e diventa sempre più difficile riuscire a parlare con il giudice McMuller. Bill vuole trovare una soluzione immediatamente e Ridge pensa a come approcciarsi il giudice.

Katie e Thorne mercoledì 17 luglio organizzeranno il loro matrimonio. Ridge nel frattempo farà di tutto per accaparrarsi l’aiuto del giudice che , però, non sembra gradire le richieste dello stilista. Anche se è d’accordo sul fatto che Bill ne ha combinate molte, teme che possa venir fuori questa sua complicità, con gravi conseguenze per la sua carriera. Brooke rivela a Bill di non essere stata in grado di dissuadere Katie dal procedere contro di lui. Spencer apprezza l’interessamento della Logan, tanto che la tira a sé e la bacia.

Giovedì 18 luglio Brooke respinge Bill, anche se gli promette che continuerà a cercare di aiutarlo. Justin, messo al corrente, rimprovera il magnate per il bacio, ma lui gli assicura che la Logan non lo dirà a nessuno. Justin, poi, non è d’accordo con Ridge sul fatto di corrompere iil giudice. Ma sembra che questo non importi a Ridge che continua nel suo piano, tenendo il tutto nascosto a Brooke che intanto raggiunge Bill. Ridge e Brooke litigano di nuovo e lei si accorge che il marito non le vuole mostrare il telefono, supponendo che le stia nascondendo qualcosa. Anche lei, però, non gli racconta di essere andata da Bill.

Infine, venerdì 19 luglio Brooke ritornerà a trovare Bill per informarlo che le nozze tra Katie e Thorne si celebreranno molto presto e Will è felicissimo per sua madre. Ridge ed Eric intanto si confrontano e il padre rivela di essere felicissimo che i due fratelli si aiutino. Thorne chiede che i festeggiamenti vengano fatti in villa e Ridge sia il suo testimone. Bill cerca nuovamente di convincere Katie a non sposarsi e ancora sarà scontro con Ridge.