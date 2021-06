Beautiful anticipazioni dal 14 al 19 giugno: Quinn mostra a tutti il video del bacio tra Bill e Brooke, Flo scopre il segreto di Sally

Negli episodi di Beautiful in onda da lunedì 14 a venerdì 19 giugno su canale5 alle 13.40 assisteremo al momento in cui Flo scopre che Sally finge la sua malattia per riconquistare Wyatt. Quinn è decisa a vendicarsi di Brooke e favorire la relazione tra Ridge e la sua amica Shauna.

Nell’episodio di lunedì Ridge chiede scusa a sua alla moglie per le loro incomprensioni causate da Thomas, mentre Steffy Hope e tutti gli altri decidono di voltare le spalle a Thomas. Wyatt, ricevuta da Sally la confessione sulla sua malattia terminale, è contento di poterle stare accanto per il tempo che le resta. La confessione è avvenuta alla presenza della dottoressa nella casa sulla spiaggia.

Martedì Sally, dopo aver confessato a Wyatt della sua malattia, riesce a convincere la Dottoressa Escobar a proseguire la messinscena della sua malattia per portare a termine il suo piano. Ma un inaspettata visita di Flo rovina i loro piani. Mercoledì Donna aiuta la sorella Brooke nell’organizzazione della festa per il ricongiungimento tra Brooke e Ridge. Ma la cornice digitale, regalata da Ridge a Brooke, sconvolgerà la festa.

Giovedì Quinn ha deciso di vendicarsi di Brooke e di farlo usando il video in cui bacia Bill che è riuscita a sottrarre alla sua amica Shauna. Quinn vuole che Ridge lasci la moglie e che si metta con Shauna. La signora Forrester inserisce il video del bacio nella cornice digitale certa che appena l’uomo vedrà il video lascerà la moglie per sempre. Donna dopo aver visto la scena del bacio rimane sconvolta per l’ennesimo tradimento a Katie. Le due sorelle cercano di scoprire chi sia l’artefice del video e capiscono che si tratta di Quinn.

Venerdì Quinn cerca di convincere Shauna a non partire perchè è certa che si metterà con Ridge coronando il suo sogno d’amore non appena verrà a galla il bacio tra Logan ed il cognato Bill, ma Brooke va dalla signora Forrester e mette in chiaro la situazione.