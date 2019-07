Beautiful, anticipazioni da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019: Bill crea scompiglio tra Ridge e Brooke

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda da lunedì 22 fino ad arrivare a venerdì 26 luglio 2019, ne vedremo davvero delle belle. I rapporti tra i protagonisti si faranno sempre più tesi, soprattutto tra la longeva coppia formata da Ridge Forrester e Brooke Logan.

Quest’ultima è convinta che Katie e Thorne abbiano ufficializzato il loro fidanzamento con largo anticipo solo per mettere in atto un tranello ai danni di Bill per la custodia del piccolo Will. La donna è convinta che vogliano avvantaggiarsi nella causa dell’affidamento.

Beautiful, Ridge felice per Thorne e Katie

Quando Ridge viene a sapere che la loro unione è diventata ufficiale, si dimostra molto felice per il fratello che finalmente sembra avere trovato una donna che tiene davvero a lui e lo è ancora di più visto che questa persona è la cognata Katie. Thorne, dal canto suo, ha promesso alla Logan che le sarà sempre accanto, particolare che ha dato molto coraggio alla donna per affrontare l’ex marito nella battaglia per l’affidamento del loro figlio.

Di altro umore è invece la Logan che considera questo fidanzamento solo un bieco inganno per una vendetta nei confronti di Bill. Lei pensa che sia Thorne che Ridge stiano usando la sorella per una vendetta personale contro Bill ed è convinta che questa guerra per l’affidamento provocherà solo dolore, soprattutto al piccolo Will che, dopo la sentenza, potrebbe essere allontanato dal padre, magari assente fino a quel momento, ma capace di cambiare. Lei, quindi, appoggia Bill Spencer e gli garantisce che farà di tutto per far cambiare idea alla sorella, anche se dovesse andare contro al marito.

Anche la pace tra Steffy e Hope è finita e la causa è la decisione della manager di assumere Sally e Xaner che lavoravano prima alla Hope for the future.

Bill, nel frattempo, chiede a Justin il nome del giudice che tratterà la causa, vedremo cosa starà architettando. Ma anche Thorne e Katie si portano avanti e cercano in tutti i modi di avvantaggiarsi, pensando anche di convolare a nozze immediatamente prima che il giudice dia la sentenza definitiva.