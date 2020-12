Beautiful anticipazioni, Bill Spencer potrebbe essere il papà di Kelly

Come sicuramente ricorderanno tutti i fan di Beautiful, tempo fa vi era stato il dubbio su chi fosse il padre della bambina che Steffy portava in grembo. Dopo un’analisi del test DNA era emerso che la bambina era figlia di Liam ma quello che aveva sconvolto era il fatto che l’eventuale altro padre poteva essere Bill Spencer, ossia il padre di Liam e suocero di Steffy con cui la ragazza aveva trascorso una notte di passione mentre era sposata con Liam.

Da allora molte cose sono successe, molti avvenimenti hanno sconvolto la soap ma la bambina è sempre stata cresciuta dalla madre Steffy e dal papà Liam che a volte era convivente con loro ed altre volte no visto l’alternarsi tra l’amore per Hope e quello per Steffy.

Nelle puntate attualmente trasmesse in America la dottoressa Campbell, tornata nel set di Beautiful, sembra che potrebbe accorgersi di un errore nel test del DNA effettuato su Kelly per scoprire la paternità della bambina.

Da qualche settimana la dottoressa è tornata nel cast della soap opera, fu proprio lei la persona che effettuò il test del DNA su Kelly. Il ritorno del personaggio fa presagire il dubbio sulla paternità della bambina. L’attrice che interpreta Steffy è attualmente incinta del secondo figlio e questa gravidanza deve entrare nella soap opera.

Steffy nelle recenti puntate americane ha trscorso una notte di sesso con Liam, che era convinto di essere stato tradito da Hope, e molto probabilmete la donna si scoprirà essere incinta di Liam ma contemporaneamente scoprirà che lo sbaglio sulla paternità di Kelly. Queste due informazioni complicheranno molto il rapporto con Liam ed avranno importanti conseguenze.

Non si sa se questo errore verrà riconosciuto come un errore fatto dalla dottoressa e causato dallo stesso cognome dei due possibili padri oppure se questo sbaglio è fu fatto perché Bill corruppe la dottoressa. È stato anticipato che il 2021 sarà un anno molto particolare per il personaggio di Bill Spencer che porterà l’imprenditore ad avere una compromissione del suo rapporto con Katie