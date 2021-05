Beautiful, anticipazioni americane: Zoe lasciata da Thomas scopre di essere incinta. Chi sarà il padre?

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia Zoe ha accetta accettato di sposare Thomas ignara di essere stata usata dal ragazzo per ingelosire Hope e riaverla tutta per se. Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che Zoe Buckingham è divisa tra due uomini: Carter e Zende. Come se non bastasse la modella è incinta ma con il dubbio sulla paternità del bambino.

Negli episodi americani Zoe è fidanzata con Carter (avvocato della Forrester), ma Zende tornato a Los Angeles mette subito gli occhi sulla modella. Zende aveva lasciato la soap dopo essersi sposato con Nicole Avant (sorella di Maya che era la moglie di Rich). Dopo aver divorziato da Nicole torna alla Forrester per rimettersi in gioco e rimane abbagliato dalla modella senza preoccuparsi del fatto che la ragazza è già impegnata con l’avvocato.

Il tringolo amoroso ben presto si amplia con l’ingresso di Quinn e Paris. Paris è una new entry. La ragazza è la sorella di Zoe che pur non essendo interessata alla moda giunge a Los Angeles per trovare un lavoro alla Forrester ed anche l’amore. La ragazza appena incontra Zende sente un colpo di fulmine verso il ragazzo.

Carter è innamorato di Zoe e teme di restare solo quindi acquista da Ridge un Loft per proporre alla ragazza di convivere ma, Zoe dice che è presto e rifiuta. Nonostante il rifiuto alla convivenza i due ragazzi trascorrono una notte di passione, questo fa credere a Carter che la ragazza è pronta per fare un passo avanti nella loro relazione.

Durante una cena tra amici (a cui partecipano Zoe, Carter, Paris e Zende) Carter chiede a Zoe di sposarlo e la ragazza accetta anche se non è molto convinta perchè lo ritiene una persona molto avvenente ed affidabile e perchè è convinta che Zende non ricambi i suoi sentimenti.

In realtà il ragazzo è molto attratto da Zoe e prima della cena ha inviato un sms alla ragazza in cui le chiedeva di non correre con Carter, ma questo messaggio per un problema di linea non è arrivato a destinazione. Zende davanti alla felicità dei promessi sposi fa un passo indietro ed augura loro una vita felice. Il ritorno della dottoressa Campbell, ginecologa che ha seguito tutte le gravidanze dalla soap, fa credere che Zoe sia incinta ma chi sarà il padre?