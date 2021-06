Beautiful anticipazioni americane: Vinny viene ucciso, Liam è coinvolto nell’omicidio del ragazzo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Vinny, il cui vero nome è Vincent Walker, viene trovato morto sul ciglio di una strada, i sospetti ricadono immediatamente di Liam Spencer.

Vinny viene trovato morto sulla strada e dalle prime indagini sembra che il ragazzo sia stato investito da un pirata della strada che non si è fermato a prestare i primi soccorsi lasciandolo morire. Ad indagare sulla morte sarà il vicecapo Baker ed il detective Sanchez, entrambi iniziano fin da subito ad ipotizzare l’accaduto ed a cercare il colpevole. Al momento il caso viene trattato come un incidente stradale trasformatosi in omicidio nel momento in cui non sono stati chiamati i soccorsi dai guidatori dell’auto.

L’auto che ha ucciso è quella di Bill Spancer ma alla guida vi era Liam Spancer. Liam a causa di un distrazione investe Vinny, la morte del ragazzo è stata un incidente che non avrebbe portato a delle gravi conseguenze penali se avesse chiamato immediatamente i soccorsi. Bill fin da subito si è convinto che a causa del possibile movente Liam sarebbe stato indagato per omicidio intenzionale.

Dopo l’incidente, mentre Vinny emette l’ultimo respiro Liam sviene per la paura, Bill inizia un’operazione di copertura per proteggere il figlio. Carica il figlio in auto, recupera il portafoglio ed il cellulare di Vinny lasciando il ragazzo in strada. Allontanatosi dal luogo dell’incidente si libera del cellulare del ragazzo, prima gli passa sopra con l’auto e poi lo butta in un dirupo.

Liam quando rinviene si trova in auto e capisce quello che ha fatto suo padre. Liam vuole tornare indietro e chiamare i soccorsi ma il padre è irremovibile, non vuole che si rovini la vita. Liam inizia una fase in cui si sente soffocare dai sensi di colpa mentre Bill cerca di depistare le immagini perchè il tenente Backer è sempre più sospettovo verso l’editore.

Nella scena dell’incidente non si vede Liam investirlo, si sente un rumore e quando il ragazzo scende dall’auto vede Vinny a terra ma non si sa se il Vinny fosse già a terra ferito oppure no. Quello che è importante segnalare è che Vinny era appena uscito di prigione su cauzione per aver falsificato il test del DNA del bambino di Steffy. Vinny nei suoi ultimi respiri ha tentato di dire qualcosa a Liam senza però riuscirci.